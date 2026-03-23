IZGUBILA MUŽA, DECA JOJ PROMENILA POL, ONA VEĆ DUGO NA IVICI SMRTI, A DANAS SLAVI ROĐENDAN! Rada Vasić kao pravi heroj dočekala još jednu godinu života
Rada Vasić popularna učesnica rijalitija "Zadruga" već neko vreme se bori sa opakom bolešću. Ipak, Rada danas ima razlog za slavlje.
Naime danas je Radin rođendan, a ona puni 61 godinu.
Rada se ovim povodom oglasila na Instagramu, pa podelila sliku torte na kojoj su stajale svećice.
Ćerka Ana o Radinom zdravstvenom stanju
Ana Nikolić u oktobru prošle godine, progovorila je o majci Radi Vasić koja se bori sa opakom bolešću.
- Neka stranica je okačila maminu sliku da je izgubila borbu sa karcinomom, što sam ja demantovala. Stizale su mi poruke za izjavljivanje saučešća. Rodbina mi je pisala, zvali su svi. Ja sam bila u šoku, nije mi bilo dobro. Mama mi je živa, ali nije baš najbolje. Sve živo je boli, ali se trudimo da sve bude pozitivno. Mi ne tražimo finansijsku pomoć, to nam nije problem, tražimo samo nekog stručnog lekara. Mama ne želi da napusti Srbiju. Boji se da joj se nešto ne desi i da nam bude trošak, ona to ne želi - rekla je Ana.
