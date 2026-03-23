Ćerka Ana o Radinom zdravstvenom stanju

- Neka stranica je okačila maminu sliku da je izgubila borbu sa karcinomom, što sam ja demantovala. Stizale su mi poruke za izjavljivanje saučešća. Rodbina mi je pisala, zvali su svi. Ja sam bila u šoku, nije mi bilo dobro. Mama mi je živa, ali nije baš najbolje. Sve živo je boli, ali se trudimo da sve bude pozitivno. Mi ne tražimo finansijsku pomoć, to nam nije problem, tražimo samo nekog stručnog lekara. Mama ne želi da napusti Srbiju. Boji se da joj se nešto ne desi i da nam bude trošak, ona to ne želi - rekla je Ana.