Pevačica Tamara Dragić porodila se pre godinu dana i rodila sina, a sada po prvi put priča o borbi sa viškom kilograma nakon trudnoće. Ona naglašava da je proces dug ali izvodljiv uz dobru organizaciju.

Na prvom rođendanu svog sina Tamara je pokazala zavidnu figuru, a mnogi su joj uputili kompliment zbog izgleda. Ona sada otkriva kako je uspela da smrša 23 kilograma, koliko je dobila u trudnoći.

Njena objava brzo je privukla pažnju na društvenim mrežama, jer se u njenim rečima pronašao veliki broj žena koje prolaze kroz slično.

- Ako si ušla da pročitaš moju priču, sigurna sam da i tebi treba neko ko će ti iskreno reći da nisi sama i da ima mnogo žena koje ne mogu tako lako da povrate svoju formu nakon porođaja. Iskreno, u nekim trenucima je i meni delovalo nemoguće vratiti se opet na formu pre trudnoće. A posebno jer sam na porođaj otišla sa +23 kilograma. Da, da. I pored svih aktivnosti, jednostavno se u poslednjem trimestru sve nakupilo - priznala je Tamara.

Nakon porođaja, kilogrami su brzo krenuli dole, ali se proces ubrzo zaustavio, što joj je teško palo.

- Izađem iz porodilišta sa -6kg, još 2-3 izgubim narednih dana. I to je to. Stane. Ne mrda. Fokus mi je, naravno, bio prvenstveno na detetu, na uspostavljanju laktacije sa kojom sam muku mučila, ali bih lagala da kažem da me nisu morile misli poput: “Šta ako ne skinem višak”, "Šta ako se nikada ne vratim u formu" - iskreno je navela.

Kako kaže, tek nakon nekoliko meseci uspela je da pronađe balans i vrati se sebi, uz veliku podršku partnera.

- Kada sam dobila dozvolu ginekologa počela sam sa laganim postpartum vežbama, a nakon 7 meseci rešila da se "bacim" ozbiljnije na svoj proces transformacije. Cilj je bio tu, ni motivacije nije manjkalo, ali podrška partnera je ključnu ulogu odigrala, jer dok beba spava, tata je tu, a mama trenira. Tri puta nedeljno po tridesetak minuta. I eto. Opet se osećam dobro u svojoj koži, što mi je bio cilj. Izgledam bolje nego pre trudnoće - rekla je pevačica u obraćanju na Instagramu.

Iako svoj privatni život pažljivo čuva od očiju javnosti, pevačica je odlučila da sa svojim pratiocima podeli delić svoje intimne sreće. Nakon što se u četvrtoj deceniji ostvarila u najvažnijoj životnoj ulozi, Tamara je pre desetak dana obeležila prvi rođendan svog sina.

Tom prilikom, objavila je predivnu porodičnu fotografiju na kojoj je u zagrljaju sa svojim naslednikom i suprugom, kojeg inače vešto krije od medija.

