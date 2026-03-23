Pevačica Nadica Ademov progovorila je o porodičnoj tragediji kolege Darka Lazića i istakla da je pevač sada najpotrebniji ćerkama pokojnog Dragana.

Naime, Nadica Ademov među prvima je došla kod Lazića kada se desila tragedija, a sada je otkrila da se čula sa Darkom.

- Kako će da bude, čuli smo se pre tri četiri dana, za sada je psihički jak. Rekla sam mu da mora da izdrži, to je velika tragedija da sam sa sobom raspodeli neke stvari i da prvenstveno bude podrška toj deci i da je život po nekada surov - rekla je Nadica za Blic.

Darko Lazić Foto: Damir Dervišagić

"Mnogi mi fališ, rođeni!"

Podsetimo, Dragan Lazić, brat pevača Darka Lazića, nastradao je u saobraćajnoj nesreći 11. marta, a bol zbog gubitka ne jenjava. Darko je na društvenim mrežama podelio emotivnu uspomenu sa bratom, pokazujući kako su zajedno provodili vreme.

Njih dvojica bili su izuzetno bliski, a ljubav prema zajedničkim aktivnostima poput pecanja, vožnje motora i boksa dodatno je jačala njihov odnos.

Dragan Lazić bio vezan za porodicu Foto: Kurir, Antonio Anhel/ATA Images, Printscreen/Instagram, Ilija Ilić, Damir Dervišagić

Pevač je objavio snimak jednog njihovog treninga, uz potresne reči koje su dirnule mnoge:- Niko neće nikada moći da zameni tvoje mesto. Sa tobom je uvek bio smeh, bato… Mnogo mi fali svaki ovaj trenutak i svaka tvoja šala, rođeni.

