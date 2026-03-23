Slušaj vest

Pevačica Olja Karleuša (45) stekla je veliku popularnost dvehiljaditih godina, a potom se povukla sa estrade i posvetila porodici. Ona se svojevremeno susrela i sa zdravstvenim problemima o čemu je govorila, a sada je ostavila težak period iza sebe i na mrežama povremeno pokazuje kako uživa sa najmilijima.

Olja Karleuša je bila prepoznatljiva po kovrdžavoj kosi, a danas ima skroz drugačiji imidž.

Iako gazi petu deceniju, Olja je sada pokazala vitku figuru, uzak struk i zategnute noge.

"Sin me je pitao da li ću da umrem"

Podsetimo, Olja je otkrila kako je saznala da ima zdravstveni problem kao i kakve je simptome imala.

1/6 Vidi galeriju Olja Karleuša Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen

- Nikada nisam imala zdravstvenih problema. Bez obzira na posao kojim se bavim, nikad nisam pila alkohol, gazirano. Ne pušim, ne pijem kafu, ležem rano, rano ustajem. Živim zdrav život i odjednom osetim da se nešto dešava. Prvo se javio taj bol u listu leve noge koji je podsećao na grč - počela je ona, pa je potom dodala:

- Bol je bio takav da kada ležim, nema ga. Kako ustanem, pojavi se. Da je bilo otoka, posumnjala bih. Vratila sam se normalnom životu, iako i dalje osećam bol. Sve bilo u redu dva dana dok nisam osetila da mi je dah sve kraći i kraći, kao kad obučeš nešto jako usko što onesposobljava normalan udah. Ne postoji čovek koji se ne boji kad mu kažu da je to tempirana bomba i ne možete da se krećete. Ležiš i čekaš da se tromb veže. Sve to vreme se uzima terapija, antiokoagulanti, ali zapravo samo čekaš... Kad je doktor rekao da ne smem ni do toaleta, to je za mene bio kraj. Sve sam slušala - rekla je tada, pa nastavila:

- Nakon izlaska sam krenula na razne pretrage. Nije bio nasledno, Bogu hvala. Šta je uzrok - ne znam, ali razmišljam samo da to ostane iza mene. Ja sam zacrtala davnih dana da ću živeti između 92 i 96 godina, sve ostalo mi je prepona koju treba da preskočim. Nije stvar živeti do 92, neko kakav će taj život da bude - ispričala je Olja svojevremeno u emisiji "RTS Ordinacija".

1/6 Vidi galeriju Olja Karleuša Foto: A.Levajković, Printskrin/jutjub, Damir Dervisagic

"Mama, da li ćeš da umreš?"

Oljin sin Pavle bio je veoma uplašen zbog njenog stanja.

- "Mama, je li tačno da ćeš da umreš?", pitao me je Pavle. Kad to čuješ, nije ti lako. Našalila sam se i rekla mu: "Šta ti je, znaš li ti koliko ima do 92, 96. godine? - ispričala je svojevremeno u emisiji "RTS Ordinacija".

Pogledajte dodatni snimak: