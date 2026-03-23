Stanija Dobrojević se oglasila sa Pink televizije i privukla veliku pažnju javnosti nakon što je objavila fotografiju na kojoj pozira u društvu Milice Mitrović.

Stanija i Milica Mitrović pozirale su nasmejane u opuštenoj atmosferi, a njihov susret odmah je pokrenuo lavinu komentara na mrežama.

Kako se već spekuliše o ulasku Stanije Dobrojević u "Elitu 9", ova objava dodatno je podgrejala interesovanje publike i izazvala brojne reakcije fanova.

"Progovori su u toku" - napisala je Stanija dok je pozirala sa Milicom Mitrović.

Asmin me nije finansirao

Podsetimo, Stanija se nedavno osvrnula i na Asminove tvrdnje da on finansijski stoji iza njenog brenda.

- Bilo je pomoći, ali ja sam investirala u svoj brend, ovo je moja firma, iza cele priče stojim samo ja. Pomagao je u početku kada sam imala problem s promašenim fabrikama, uzorcima, pronašao mi je fabriku koju sam tražila pomoć. Iscenkao mi se za bolje dilove, ja to mnogo cenim i nikada neću umanjiti ono što je učinio za mene, ali ne treba mene da ponižava i da pravi da je on finansirao brend, kao da sam glupača kojoj je muškarac poklonio brend, a ja nisam ta priča, ja sam biznismen.

"Imam svoj motiv, sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija"

Starleta Stanija Dobrojević nedavno je govorila o ulasku u Elitu 9, susretu sa Asminom Durdžićem i honoraru.

- Mi smo u pregovorima, ako se lepo dogovorimo biće interesantno. To traje duže, u septembru sam rekla ne. Sad sam rekla da. Ovu priču sam napravila ja, vreme je da stavim tačku na to. Definitivno novac nije cilj mog ulaska, to nikada. Nikad u rijaliti nisam ulazila zbog toga. Ovo sada imam svoj motiv, novac dolazi. Sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija, ali ulazim na kratko. I da ostanem do kraja, opet je kratko. Nikoga ja tamo neću rušiti, to će ko zna koliko još da traje - rekla je ona za Blic.