Ćerka Nenada Kneževića Kneza, pevačica Ksenija Knežević u drugom je stanju i sa svojim partnerom čeka prvo dete. Pevač se tim povodom sada oglasio i otkrio da su svi srećni i da su prelepu vest proslavili.

- Tako je postaću deda. Svi smo od reda jako srećni. Napravili smo jedan fantastičan ručak da proslavimo tu vest. Inače Ksenija nije htela da nam govori ništa dok nije završila sve preglede i dok nije sve potvrdila i bila sto posto sigurna – započeo je Nenad Knežević Knez.

- Eto sada se polako spremamo za taj dan, ako sve Bože zdravlja bude u redu termin je u avgustu. Sada je eto neki četvrti mesec, i do sada je ćutala za javnost. Nije želela da se širi ta priča, ali eto sada je rekla. A ja još uvek ne mogu da verujem da ću postati deda. Evo već svi šaljemo predloge za ime bebe, šaljemo i muška i ženska, pa kada sazna pol ona će sama odabrati. Znači dogovor je da za prvo dete, Ksenija odlučuje o imenu bebe.

Ksenija uživa u ljubavi sa Nikolom

Ksenija i Nikola Todorović su se verili na Santoriniju, a iako su planirali svadbu u maju ove godine, zbog trudnoće su trenutno odložili sve. Iako je Ksenija uvek privlačila pažnju javnosti, njen partner Nikola Todorović vešto izbegava medije, a njihova ljubavna priča podseća na pravi filmski scenario.

Verenik Ksenije Knežević suvlasnik je prodavnica burgera u Beogradu, kojih ima na čak nekoliko lokacija. On ima kuću u Crnoj Gori, a sa Ksenijom živi na Vračaru u Beograd.

Pored toga što je uspešan preduzetnik, Nikola je i strastveni kuvar, a pevačica je ranije umela da se pohvali kako on "kida kako kuva". Zanimljiv je i podatak da Nikola potiče iz ugledne beogradske porodice, a njegov otac je advokat.

kurir / hypetv.rs

