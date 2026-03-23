Voditeljka Ivana Šopić otvoreno je govorila o svojoj najvećoj ljubavi, iznela mišljenje o Staniji Dobrojević, a potom se osvrnula i na estetske zahvate, uvredljive poruke koje svakodnevno dobija, kao i na Lunu Đogani.

Razotkila pevače

Ivana Šopić od rijalitija do voditeljke

Ivana Šopić je kaže da je radila u kazinu, a onda otkrila istinu da su pojedini pevači dolazili sa ljubavnicama.

- Dolazilo je dosta pevača, mnogi se nazivaju najveće zvezde na prostorima Balkana, naravno da nikad ne bih otkrila identitet, ali je dolazilo dosta pevača i uspešnih ljudi u nekim drugim branšama- rekla je ona.

O vezi sa policajcem

To je taj isti momak zbog kog sam se i odselila iz porodičnog doma i vezu smo započeli baš kao klinci, jer... Tako da jeste istina. Nisam bila maloletna, ali jeste, on je bio momak sa kojim sam izgubila nevinost.

Otkrila da li je ucenjivala političara

-Ne. Družim se sa ljudima koji se bave iz raznih sfera i branši, i imam prijatelje koji se bave politikom i dan- danas se družim sa njima, ali nikoga nisam ucenjivala i to govori i o tome što se družim s tim ljudima i vrlo su rado viđeni gosti u mojoj kući i ja u njihovoj.

Stefan Karić mi je bio najveća ljubav

Stefan Karić

-Da. Bio mi je najveća ljubav, i generalno mi je velika ljubav bio u životu, ne samo poredeći se sa rijaliti vezama.

Stanija za svoje godine izgleda super

Da li smatrate da je Stanija najgore isoperisana učesnica rijalitija?

-Ne. Ne smatram, smatram da ima lošije operisanih i mislim da ona za svoje godine izgleda super.

Inače, ovih dana Ivana Šopić nije štedela Staniju Dobrojević. Njih dve uputile su jedna drugoj uvrede, znog čega je sada Ivanino mišljenje o starleti mnoge iznenadilo.

Smatra da nije preterala sa zahvatima

-Ne. Postoje neke nepotrebne stvari koje sam radila pa sam morala posle da ispravljam, ali bitno je da se čovek u nekom momentu osvesti i da ne ode u neki totalni ekstrem, tako da mislim da sam sve uradila sa merom, ali naravno uvek može prirodnije.

Luna je imala nezrelo ponašanje

Luna Đogani i Marko Miljković

- Pa ona i ja smo sada u dobrim odnosima, ali tokom njenog učešća, bile smo zajedno u rijalitiju. Stvarno je imala, po meni, u tom momentu nezrelo ponašanje. Možda eto... Možda mi je teško to da kažem jer sada imam lepo mišljenje o njoj, ali u tom momentu jeste to bilo onako dosta meni nelogično i šokantno.

kurir.rs/blic