Folk pevačica Mina Kostić prošle godine je pola godine bila u onlajn vezi sa Manetom Ćuruvijom Kasperom, koji živi u Americi, pa je onda on došao u Srbiju i pala je veridba.

Pre skoro dva meseca Kasper se vratio u Njujork iz Beograda, a Mina se sad oglasila i otkrila šta misli o njemu nakon dužeg perioda razdvojenosti.

- Moj čovek! Kasper je moj čovek koji mi je vratio veru u život, u ljubav, u dobre ljude, mir i tišinu. Ljubav o kojoj sam maštala, ljubav koju živim sa puno poštovanja, lojalnosti, prijateljstva, smirenja i tišine - navela je Mina sad na Instagramu i označila u objavi verenika.

Mina je nedavno o Kasperu rekla:

- Ja bih svakoj ženi poželela stvarno da ima tako jednog čoveka kao što je Mane. Zaista, divan je, posvećen, privržen samo meni. Mi smo ti kao Sulejman i Hurem. Puno žena, sve mu se udvaraju, sve pišu. Čak dobijem i poruke pošto on stalno nešto kači moje slike pa o meni i onda komentar kao nešto na engleskom. Mislim to je klasično udvaranje, al’ nama je to tako zabavno i smešno. Da, mi imamo otvoren odnos, on meni sve priča i ja njemu. Ko mi se udvara i ko se njemu udvara. Ne može niko da nam sruši sreću. Nema šanse - rekla je pevačica za Blic.

Kasper najavljuje brak: "Šanse da odemo pred oltar su 100 posto"

Sudeći po onome što su juče naveli na Instagramu, plan o braku je i dalje aktuelan. On je podelio vest u kojoj se navodi da parovi koji drže u tajnosti svoju vezu imaju mnogo veće šanse da se venčaju, pa je naveo:

- Parovi koji imaju iskrenu ljubav ne stide se da to kriju od sveta, bez obzira šta god taj svet mislio i rekao!

- Briga ih baš, jer znaju koliko žive jedno za drugo! Šanse da takve veze se krunišu brakom su 100 posto! - dodao je on, a Mina je preuzela ovu objavu na svoj Instagram profil i dodala:

- Tako je!