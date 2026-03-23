VERICA RAKOČEVIĆ SLAVI 78. ROĐENDAN I GRLI SVOG UNUKA! Matija skockan, ne skidaju osmeh sa lica... Pogledajte samo kakav šmeker (FOTO)
Modna kreatorka Verica Rakočević danas proslavlja 78. rođendan.
Nekoliko nedelja nakon što je njen suprug, muzičar Veljko Kuzmančević, obeležio 43. rođendan, u domu poznate dizajnerke upriličeno je još jedno slavlje.
Verica je svoj poseban dan proslavila u luksuznom beogradskom hotelu sa pet zvezdica, u društvu najbližih.
Tim povodom oglasio se njen unuk Matija, sin Elene Karaman i kontroverznog biznismena Andrije Draškovića.
Njih dvoje su pozirali zagrljeni i nasmejani, a on je baki uputio emotivnu poruku:
"Srećan rođendan, bako moja", napisao je uz tri emotikona crvenog srca.
Otkrila tajnu mladalačkog izgleda
Verica Rakočević nedavno je otvoreno govorila o tome kako održava vitalnost i kako se nosi sa protokom vremena.
- Nikada nisam bila opterećena izgledom kao takvim, već snagom koja dolazi s godinama. Dođe trenutak kada kažete sebi da imate 74 godine, a onda stanete pred ogledalo i pomislite: "U redu, mene ne boli ni kuk, ni koleno - započela je Verica, pa nastavila:
- Ustajem u šest, trčim svakog jutra, radim do kasno uveče. U poslednje vreme mirišem ruzmarin, kažu da pojačava memoriju. Srećna sam i zadovoljna, svakodnevno uradim i do 100 sklekova. Godine su to, da se ne lažemo. Ne radujem se borama i ne mislim da je svaka bora lepa ili da me podseća na nešto. Divim se ženama koje se raduju svojim borama, ali ja nisam među njima.