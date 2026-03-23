Slušaj vest

Modna kreatorka Verica Rakočević danas proslavlja 78. rođendan.

Nekoliko nedelja nakon što je njen suprug, muzičar Veljko Kuzmančević, obeležio 43. rođendan, u domu poznate dizajnerke upriličeno je još jedno slavlje.

Verica je svoj poseban dan proslavila u luksuznom beogradskom hotelu sa pet zvezdica, u društvu najbližih.

Foto: Printscreen

Tim povodom oglasio se njen unuk Matija, sin Elene Karaman i kontroverznog biznismena Andrije Draškovića.

Njih dvoje su pozirali zagrljeni i nasmejani, a on je baki uputio emotivnu poruku:

"Srećan rođendan, bako moja", napisao je uz tri emotikona crvenog srca.

Otkrila tajnu mladalačkog izgleda

Verica Rakočević nedavno je otvoreno govorila o tome kako održava vitalnost i kako se nosi sa protokom vremena.

- Nikada nisam bila opterećena izgledom kao takvim, već snagom koja dolazi s godinama. Dođe trenutak kada kažete sebi da imate 74 godine, a onda stanete pred ogledalo i pomislite: "U redu, mene ne boli ni kuk, ni koleno - započela je Verica, pa nastavila:

1/8 Vidi galeriju Verica Rakočević Foto: Aleksandar Jovanović, Kurir, Ana Paunković

- Ustajem u šest, trčim svakog jutra, radim do kasno uveče. U poslednje vreme mirišem ruzmarin, kažu da pojačava memoriju. Srećna sam i zadovoljna, svakodnevno uradim i do 100 sklekova. Godine su to, da se ne lažemo. Ne radujem se borama i ne mislim da je svaka bora lepa ili da me podseća na nešto. Divim se ženama koje se raduju svojim borama, ali ja nisam među njima.