Roker Đorđe David otvoreno je progovorio o strahovima koje ima kada je reč o budućnosti svoje ćerke, ali i o uticaju savremenih tehnologija na muziku i mlade generacije.

Kako ističe, sve češća upotreba veštačke inteligencije u stvaranju muzike ozbiljno ga zabrinjava.

Smatra da AI sve više potiskuje autentičnost i pravi autorski rad, naglašavajući da se danas pojavljuje veliki broj "novih kompozitora" koji se oslanjaju upravo na tehnologiju, a ne na talenat i iskustvo.

-Mislim da je veštačka inteligencija nešto što uništava muziku. Pojavili su se silni kompozitori koji misle da mi koji smo dugo u muzici ne znamo ništa, pa nam pokazuju šta su napravili. Ti čuješ muziku i tekst i shvatiš da je to napravila veštačka inteligencija - rekao je Đorđe.

Posebno ga, kako kaže, brine stanje među mladima, za koje smatra da lako prihvataju površne vrednosti.

- Mene zabrinjava što će to mladim generacijama postati normalno. Plitki su kada je u pitanju opšte obrazovanje i vaspitanje, a to su stvari koje bi trebalo da budu prioritet - poručio je roker.

Priznao čega se najviše plaši

Najveći strah, ipak, vezan je za njegovu ćerku, za koju kaže da je izuzetno talentovana.

- Imam ćerku od 11 i po godina. Za sada uspevam da je zadržim u tom nekom prirodnom fokusu. Fenomenalno svira klavir i peva, ali se plašim da, ako krene tim AI putem, to ne bih mogao da podnesem - iskreno je priznao.

Zanimljivo je da je upravo ChatGPT, govoreći hipotetički o njegovom idealnom partneru sa javne scene, izdvojio pevačicu Marija Šerifović.

- Ako gledamo duhovne vrednosti, energiju i naboj, to bi bila sigurno ona, ali ima mnogo lepih žena - zaključio je Đorđe David koji je svojevremeno bio deo skandala.

