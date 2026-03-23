Starleta koja se odnedavno bavi pevanjem, Atina Ferari, u proteklo vreme ne prestaje da šokira javnost svojim izjavama, a nedavno nije štedela reči ni za ženu Slobe Radanovića, Jelenu. Ona je tada oštro komentarisala Slobin ljubavni život, a sada se dotakla i svog.

Atina je na svom Instagramu podelila nekoliko citata o njenom stavu prema muško - ženskim odnosima.

- Želim dečka, a opet kada pogledam pojedine veze oko mene, možda ipak i ne želim - napisala je, a potom dodala:

- Nikada se neću udati.

"Sloba je loš čovek"

Atina je, podsetimo, nedavno govorila o braku Slobe i Jelene.

- Taj Sloba Radanović nije nikakav frajer, jako je loš i kao čovek, upoznala sam ga. Ne sviđa mi se njegovo ponašanje - rekla je Atina Ferari i dodala:

- Ono što je oženio Sloba, ja ni laserom ne bih pipala. Znači strašno, ne daj Bože nikome onakve žene! Fascinantno mi je kako Darko Lazić i Sloba Radanović nemaju ukusa da izaberu sebi venčanu ženu, jer njih dve na šta liče, ja to laserom za zmije ne bih pipala, pogotovo žena Slobe Radanovića. Katastrofa - rekla je Atina.

"Mile Kitić je loš ljubavnik"

Atina je najpre iznosila šokantne tvrdnje o svom odnosu sa Acom Lukasom, a nedavno je rekla i da je bila intimna sa Miletom Kitićem.

- Strašno, bilo mi je jako loše iskustvo i jedno moje promašeno veče, ali samo jedno veče. To je dokaz da mlade devojke ne treba da piju i zahvalna sam Bogu što više ne pijem. Pijana ja, on polupijan, ja mlada i zgodna, a on nikakav. Tako se završilo, on je nula od ljubavnika i jedan deda - rekla je ona tada za "Alo" i dodala:

- Marta sigurno ima nekog za gonđiju i sigurno ne čeka Mileta Kitića da je servisira. Ima ona nekoga, a ima i on i svi vrlo dobro znamo priču između njega i Sandre Afrike i toga kako je ona uspela. Ali to je bilo ranije, on je tad i mogao nešto da uradi. Mene je samo mrnjavio, tako da je jako loš ljubavnik.