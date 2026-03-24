Pevačica Andrijana Radonjić, koja je nedavno porodila, oglasila se sadana Instagramu. Vidno umorna, Andrijana je podelila selfi uz poruku u kojoj je zatražila savet od drugih majki.

- Da li je realno da ako vam se deca bude u 7.30 vi se dignete u 5 da bi obavili po kući i spremili im sve potrebno i npr. doručak? - zapitala se Andrijana, otkrivajući da njen dan počinje i pre svitanja.

Andrijana Radonjić

Udata za hrvatskog biznismena

Andrijana se nakon izlaska iz Zadruge udala za hrvatskog biznismena Frana Mikulića. Frano se bavi ugostiteljstvom i u svom vlasništvu ima dva lokala na hrvatskom primorju. Njih dvoje su se na večnu ljubav zakleli i pred Bogom 2023. godine.

Pevačica ne krije da je njen suprug upravo onakav otac kakvog je priželjkivala za svoju decu, a sa pratiocima je podelila i prelep detalj – da se Frano ujutru, pre posla i obaveza, seti da u tek zasađene saksije stavi već zrele jagode kako bi obradovao dete.

"I da, dala sam puno, ali mi je srce na mestu jer znam da sam imala sreće da volim dobrog čoveka!", poručila je emotivna Andrijana jednom prilikom.

Nedostaje joj Srbija

Andrijana ne krije da joj sve nedostaje iz Srbije, ali navodi da je svoju sreću pronašla u porodici i da je zapravo srećna u Hrvatskoj pored njih. Ona je odgovarala na pitanja na Instagramu i među mnogima se našlo i ovo o životu u drugoj državi.

- Jako mi nedostaje život u Srbiji. Na prvom mestu porodica, zatim posao koji sam radila i nećete verovati, sneg. Ponekad se uhvatim da patim za tim kakva sam i ko sam bila nekada, a onda shvatim koliko mi se život promenio i koliko sam zapravo sada srećna. Sa tim načinom života ne bih mogla da budem mama kakva sam, niti da budem toliko posvećena svojoj porodici koja mi je broj 1 u životu.