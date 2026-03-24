Bivša učesnica "Zvezda Granda" Dejana Erić, napustila je pevanje i posvetila se društvenim mrežama na kojima je prati veliki broj ljudi od čega i zarađuje. U ponedeljak je proslavila rođendan, a mnogi su komentarisali da se dosta promenila od onoga kakvu je pamte.

Dejana danas često deli savete ženama, a kako možemo videti jaku šminku zamenila je nežnijim i prirodnijim tonovima, a crnu kosu je prefarbala u braon.

O tome koliko se promenila tokom godina, ne samo fizički, već i psihički govorila je kada se obratila pratiocima za rođendan.

- I dalje ne znam šta ću biti kad porastem, verovatno nikada i neću i napokon sam u redu sa tim… jer ovo dete u meni toliko voli da se igra i nikada mu nije dosadno! I neka je, ni ona ni ja nekako ne volimo da nam bude dosadno. Živeli, za naredne igre, lekcije, sagrađene mostove i srušene zidove" - napisala je ona dodajući da je naučila da sebe stavlja na prvo mesto i da se okruži pravim ljudima.

"Ne znam kako se prezivam"

Dejana je nedavno otkrila i neprijatnost koju je doživela nakon razvoda.

- Ćao ja sam Dejana i ja više ne znam kako se prezivam. Spremajte se sa mnom da vratim moje devojačko prezime. Pre skoro deset godina sam se udala, posle par meseci kasnije razvela, nije bilo nikakve drame. Do momenta razvoda ja nisam zamenila dokumenta na njegovo prezime, a na razvodu sam se potpisala svojim devojačkim koje je Erić. Taj dan mi je poprilično u magli, ali sam sigurna da mi niko nije rekao da moram ići napred-nazad i da moram da podnesem zahtev da vratim svoje devojačko prezime- ispričala je tada i dodala:

- Tokom svih ovih godina ja sam sva dokumenta radila kao Erić ne razmišljajući da će se negde u sistemu pojaviti moje venčano prezime koje birokratski nisam uzela, ali nisam ni odbacila. U trenutku sam pomislila kakvo je ovo vraćanje i zašto se meni ovo dešava, ali onda sam shvatila da je ovo konačno momenat razvezivanja starih repova i priprema za nešto novo što dolazi.

Smršala 20 kilograma

Podsetimo, Dejana se prvi put pojavila u "Zvezdama Granda" 2012. godine, a tada je vodila bitku sa viškom kilograma. Tri godine kasnije je zablistala na istoj sceni, ali nakon što je smršala 20 kilograma zbog čega je članovi žirija nisu prepoznali. Tada je stigla do finala, a zatim snimila i svoju prvu pesmu "Rikošet" i mnogi su joj predviđali blistavu pevačku karijeru.

Zarađuje od Jutjuba

Inače, ona se nakon "Zvezda Granda" posvetila društvenim mrežama od kojih zarađuje ogromne sume novca.