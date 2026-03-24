Pevač Darko Lazić izgubio je rođenog brata Dragana, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći, 11. marta. Lazić, iako preživljava najteže dane, smogao snage da se vrati životu i poslu. 

Naime, tokom noći objavio je video kako se igra sa psom u dvorištu.

- Ma, ko se to meni najviše obraduje? Ne skači - dobacivao je Darko Lazić.

Nedugo zatim, podelio je citat: "Ne boj se kad više ne možeš, tada Bog počinje".

Lazić je nastavio da deli citate i videe s porukama o životu i načinu razmišljanja. 

- Disciplinuj se, prestani previše razmišljati o prošlosti. Nemoj ići u prošlost, nemoj ići u budućnost, živi u sadašnjost. Zašto? Zato što je samo tada um slobodan i imaš kapacitet da potpuuno uroniš u ono što radiš - podelio je još jedna video.

"Mnogi mi fališ, rođeni!"

Dragan Lazić, brat pevača Darka Lazića, nastradao je u saobraćajnoj nesreći 11. marta, a bol zbog gubitka ne jenjava. Darko je na društvenim mrežama podelio emotivnu uspomenu sa bratom, pokazujući kako su zajedno provodili vreme.

Njih dvojica bili su izuzetno bliski, a ljubav prema zajedničkim aktivnostima poput pecanja, vožnje motora i boksa dodatno je jačala njihov odnos.

Dragan Lazić se peva u nebeskoj kafani Foto: Antonio Ahel / Ata Images, Ilija Ilić, Kurir, Shutterstock, ATAIMAGES

Pevač je objavio snimak jednog njihovog treninga, uz potresne reči koje su dirnule mnoge:- Niko neće nikada moći da zameni tvoje mesto. Sa tobom je uvek bio smeh, bato… Mnogo mi fali svaki ovaj trenutak i svaka tvoja šala, rođeni.

