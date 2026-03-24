Nova verzija pesme „Želja si mi samo ti“, koju potpisuje Halid Muslimović, uskoro će ugledati svetlost dana u izvođenju Tribal benda i Teodora Toković. Reč je o obradi poznatog hita, ali sa značajnim autorskim pečatom samog Halida, koji se ovog puta pojavljuje i kao producent, ali i kao autor novog teksta.



Tribal bend je, prema saznanjima, dobio zvanična prava da snimi ovu numeru, što projektu daje dodatnu težinu. Iako je oslonjena na prepoznatljivu melodiju, nova verzija nosi osvežen zvuk i savremeniji aranžman, prilagođen mlađoj publici, ali bez potpunog odstupanja od originalne emocije po kojoj je pesma i ostala upamćena.

Halid Muslimović, koji iza sebe ima decenije karijere i niz hitova, ovim potezom pokazuje da i dalje aktivno učestvuje u oblikovanju domaće muzičke scene. Njegovo uključivanje u projekat nije samo formalno – novi tekst i produkcijski nadzor daju pesmi drugačiji ton, bliži današnjim trendovima, ali uz zadržavanje autentičnosti.



Pesma je, kako se najavljuje, prvenstveno namenjena ljubavnoj tematici, sa jasnom ambicijom da postane izbor za venčanja i prvi ples. Upravo ta univerzalna emocija mogla bi da joj obezbedi širu publiku, naročito među mlađim parovima koji traže spoj tradicije i modernog zvuka.

Kada je reč o Teodori Toković, ona je već skrenula pažnju javnosti velikim uspehom na digitalnim platformama, gde je uspela da „pokori“ Jutjub i privuče značajan broj pregleda i pratilaca. Ovaj duet predstavlja njen novi korak ka jačem pozicioniranju na estradi, ali i priliku da se okuša u drugačijem muzičkom izrazu.

