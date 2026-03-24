Slušaj vest

Svetlana Ceca Kitić nedavno je govorila o svom privatnom životu i najtežem periodu koji je preživela.

Bivša rukometašica podsetila se gubitka supruga i oca svog, tada tek rođenog deteta.

"Bilo je iznenada..."

Svetlana se prisetila saznanja da joj je suprug ubijen ubrzo nakon što je na svet donela dete i otkrila ko joj je bio najveća podrška.

- Kad su Koču ubili, tada sam ja od stresa izgubila mleko. Da nije bilo moje majke koja je uvek bila moj najbolji prijatelj životni... Verujte mi, ja kao da imam amneziju, ne sećam se ni ko je dolazio na saučešće, ni gde sam bila. Sećam se da me je mama uhvatila i rekla: "Svetlana, moraš da se trgneš..." To je bilo 1998. godine. To je bilo iznenada, neočekivano i ja sam se tek porodila, rana nije ni zarasla - govorila je Svetlana za Hype TV i dodala:

Foto: Nenad Kostić

- To je bio čovek pored kojeg sam našla sreću. Čovek koji je shvatio da mene što više puštaš, to me više imaš. Potpuno mi je dao da budem svoja.

Otvorila pekaru

Bivša rukometašica Svetlana Ceca Kitić pokrenula je privatni biznis. Odlučila je da otvori pekaru i kuvana jela na Novom Beogradu u kojoj radi zajedno sa ćerkom Marom. Jednom prilikom je govorila o tome i otkrila kako je došla na tu ideju.

- Krenula sam u ovaj posao jer mi je bilo dosadno. Iz sporta sam izašla prezasićena, u rukometu sam bila 45 godina i pauze sam pravila samo kad sam rađala decu. Loptu više nisam mogla da pogledam. A i htela sam da se odmorim. I odmarala sam se, a korona je produžila odmor. Nakon sportske karijere, želela sam da radim nešto. Moj kum Radivoje Korać rekao mi je da otvara pekaru sa još dvojicom saradnika i pozvao me da budem četvrti partner. Prihvatila sam. Radila sam, prodavala peciva i kruna s glave mi nije pala, jer ipak sam ja krunisana kraljica. Svidelo mi se. Ništa mi tu nije bilo strano. Radilo se dosta, ali bila sam u kontaktu s ljudima, što mi je prijalo jer sam oduvek timski igrač. Kada se ta naša četvorka razišla, uz pomoć drugog prijatelja, Gagija, iznajmila sam prostor i otvorila svoju pekaru. Samo kvalitet je važan. Nikada ne bih davala proizvode od juče. Nisam ni skupa. Burek se sviđa mušterijama. Imam stalnu klijentelu. Ne planiram da se obogatim od pekare, niti to mogu.

1/8 Vidi galeriju Svetlana Ceca Kitić Foto: Marina Lopičić, Kurir Marina Lopičić, Nenad Kostić

- U početku je radila sama, od pet ujutru do kasnih poslepodnevnih sati. Savladala je sve, rad na kompjuteru, nabavke, mešenje, pečenje peciva...

- Sada imam i kuvaricu i u pekari nudimo i gotova jela. Čujem ljude kako govore: “Ne mogu da verujem da me služi Ceca Kitić". Ja ne služim već prodajem pecivo i kažem: “Izvolite.” A šta i ako služim? Bila sam najbolja na terenu, ali nikad nisam živela niti živim za prošlost. Decu sam vaspitavala da se ne živi od stare slave. Idem danas misleći na sutra i ne obazirem se na juče. I uživam u svom poslu.

Sin Nikola zaposlen je na aerodromu, mlađa ćerka Sandra je na kruzeru u Nemačkoj, a sa starijom Marom radi u pekari.

- Mara mi pomaže u pekari, a Saška od 18 ne živi sa nama već je odlučila da bude samostalna. To je bio naš dogovor u kući. Ko želi, može da se osamostali kad napuni 18 i da živi svoj život, ne na račun mame. Mama je tu da pomogne. A ako odlaziš, moraš da se snađeš. Ukoliko ostaješ sa mamom, onda pravila moraju da se poštuju jer kod mame živiš na “all inclusiveu”. I Nikola je rano otišao od kuće, dok je Mara najviše vezana za mene. Često joj kažem: “Ajde, Maro, udaj se, daj mi malo prazan stan, da mama živi malo.” Ona za mene kaže da sam Alisa u zemlji čuda, da sam retro, da previše verujem ljudima i da neko, ona, mora da me čuva. Kada ona radi u pekari posle podne, a ja sutradan ujutru, ostavi mi poruku: “Mama, volim te” ili “Želim ti divan dan” - ispričala je jednom prilikom za"Gloriju".

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: