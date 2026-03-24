Slušaj vest

Voditeljka Dea Đurđević podelila je na društvenim mrežama potresne fotografije stare 27 godina, koje prikazuju razaranja iz perioda NATO bombardovanja 1999. godine.

Uz teške i emotivne reči, podsetila je na stradanja i traume kroz koje je srpski narod tada prolazio, posebno iz ugla dece koja su u tim trenucima bila primorana da prerano odrastu.

U svojoj objavi započela je snažnim podsećanjem na tačan trenutak kada je sve počelo:

NATO bombardovanje Jugoslavije 1999. godine Foto: EPA Vladimir Vetkin, epa dejan tasic, Zheng Huansong / Xinhua News / Profimedia

"Sreda, 24. mart 1999. godine u 19:45 časova je tačno vreme kada smo svi mi, tada deca, prerano odrasli. U narednih 78 dana smo shvatili ko smo uistinu, šta nam se dešava i zašto vidimo u očima naših roditelja strah, a na usnama usiljeni osmeh koji je tu samo zbog nas. Naučili smo šta je nepravda, kako se srce stegne kada izgubiš drugare, kuću, igru i slobodu… Najvažnije, naučili smo šta je prkos, ponos, zajedništvo i ljubav prema otadžbini."

Na kraju, Dea je svoju poruku zaokružila snažnom i ličnom emocijom, naglašavajući važnost sećanja:

"Bože, hvala ti što sam Srpkinja. DA SE NE ZABORAVI!“.

Ne propustiteDruštvoIvana vozila 3.000 kilometara iz Iraka do Beograda! Strah joj držali psi, za tri dana se našla kod kuće, a rat na Bliskom istoku je probudio teška sećanja! FOTO
Ivana.jpg
Društvo"Poštovani gledaoci, dobro veče, NATO avioni su nas napali": Ovaj čovek nam je 24. marta 1999. saopštio najgore moguće vesti
voditelj koji je saopštio da su nas napali NATO avioni
DruštvoIzbacili 100 miliona letaka da nas zastraše, a srpski vojnici im se smejali u lice! NATO se 1999. žestoko obrukao: "Bežite! Nepismeni ste!" (VIDEO)
Tokom bombardovanja bacani i preteći letci
Planeta"TAKTIKA U IRANU LIČI NA KOSOVO 1999" Savetnik Bušovog šefa Pentagona za BBC o Trampovom ratu i NATO bombardovanju Srbije "To bi bila VELIKA STRATEŠKA GREŠKA"
Iran.jpg