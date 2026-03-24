Harmonikaš Borko Radivojević objavio je tužne vesti na društvenim mrežama.

Muzičaru je umro otac a on se emotivnim rečima oprostio od njega na Instagramu.

"Putuj s anđelima..."

- Ti si mene dočekao, a ja sad tebe moram da ispratim... Nikad ne bih bio ovo što jesam, da nije bilo tebe...

Foto: Printscreen

- Putuj s anđelima i neka ti Bog podari carstvo nebesko... Tata - napisao je on i dodao emotikon slomljenog srca.

Roditelji bili velika podrška

Roditelji su bili za to da Borko završi školu, međutim tokom druge godine dešava se nepredviđena situacija.

- Sećam se da sam prvu godinu srednje muzičke završio, drugu nisam jer na drugoj sam bio oboren iz jednog predmeta, ali je interesantan slučaj da sam ja stvarno taj predmet znao… - govorio je Borko jednom prilikom i dodao:

- Mislim da se ni danas nisam oporavio od toga što sam ja kaznu doživeo i od oca. Pa moj otac nije verovao da je mene profesorka oborila zato što sviram narodnu muziku, nego sam onako doživeo i jako težak period na kraju te druge godine, osude ozbiljne - priznao je Radivojević i dodao:

- Bio sam kažnjen tako što godinu dana nisam išao u školu i čak je godinu dana tu se ono vagalo da l' ću uopšte da nastavim da sviram ili ne.

Nedavno su slavili

Harmonikaš Borko Radivojević organizovao je gala proslavu povodom 18. rođendana sina Luke. Luksuzna fešta okupila je brojne zvanice i kolege, a atmosfera je od samog početka bila na maksimumu.

Najveću pažnju privukla je impresivna torta na četiri sprata, dekorisana u upečatljivim bojama i detaljima u obliku šerpi, lonaca i poklopaca, budući da slavljenik želi da postane vrhunski kuvar, što će mu i otac omogućiti.