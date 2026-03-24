Ivona i Dado Polumenta uselili su se u novi stan, a sada je pevačeva supruga pokazala i kako izgleda njihov novi dom.

Inače, oni su u novu nekretninu ušli odmah nakon što su se vratili sa Maldiva, gde su produženo boravili, jer nisu mogli da se vrate u Srbiju u predviđenom terminu zbog otkazanih letova usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Ivona, koja je u drugom stanju, sada je podelila je kako izgleda njihov novi dom. Enterijer je uređen u smirenim, prirodnim tonovima – dominiraju bež i siva, dok su detalji poput žutih lala uneli dozu svežine i razbili monotoniju prostora.

Podserimo povratku sa putovanja, oboje su otvoreno govorili o neprijatnom iskustvu kroz koje su prošli.

– Putovali smo više od 30 sati, sa brojnim presedanjima i čekanjima. Iskreno, ni sama ne znam kako sam sve izdržala u ovom stanju, ali dobro sam – rekla je Ivona po dolasku.

Dado je dodao da su imali nekoliko iscrpljujućih letova i da je celokupna situacija bila daleko od odmora kakav su planirali.

– Imali smo dva leta od po četiri sata, jedan koji je trajao više od 13 sati i još jedan kraći. U takvim okolnostima nema uživanja, pogotovo kada znaš šta se dešava u svetu. Bukvalno smo u poslednjem trenutku uspeli da obezbedimo karte, baš kada je počeo sukob. Odmor koji je trebalo da traje sedam dana produžio se na dve nedelje – ispričao je on.

Ivona je istakla koliko je sve bilo stresno, posebno zbog neizvesnosti i promene vremenskih zona.

– Prošli smo kroz četiri države i tri vremenske zone, potpuno smo izgubili pojam o vremenu. Na odmoru nam je bilo lepo, ali kada su letovi počeli da se otkazuju, strah je postao ozbiljan. Mnogi ljudi i dalje čekaju povratak, neki će morati još danima da ostanu tamo. U svakom slučaju, najvažnije je da smo živi i zdravi – rekla je ona.

Par nije bio sam u ovoj situaciji, već su im pomogli prijatelji i kolege, među kojima je bio i Darko Lazić, sa kojim su sve vreme bili u kontaktu.

– Nismo bili direktno u ratnoj zoni, pa nismo imali osnov da tražimo povraćaj novca. Ipak, meni je bilo najteže zbog trudnoće – dodala je Ivona.

Dado je naglasio da su mnogi sa estrade prošli kroz sličan haos.

– Niko nije ostao pošteđen – ni Darko, ni mi, ali ni Sloba Radanović, Jelena Đuričanin, Luna Đogani i Marko Miljković. Svi su bili zaglavljeni i pokušavali da se snađu kako znaju. Jednostavno si primoran da ostaneš i čekaš. U narednom periodu ne planiram putovanja. Srećom, nisam imao zakazane nastupe tokom Ramazana, pa nisam morao ništa da otkazujem, za razliku od nekih kolega – rekao je pevač.

Posebno je istakao i finansijski udar koji su pretrpeli.

– Karte smo platili čak 5.000 evra, i to smo još dobro prošli jer smo među prvima uspeli da ih nabavimo. Pomogla nam je Sanja Papić, koja nam je pronašla najpovoljniju opciju. Na kraju, ispalo je da su nas karte koštale više nego ceo odmor. Iskreno, nisam se ni odmorio – samo sam jedva čekao da se vratimo kući – zaključio je Dado.

