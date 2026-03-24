PAPRIKA, MLADI LUK, MASLINOVO ULJE, SPANAĆ... Zdrav doručak po receptu trudne Edite Aradinović: Ovako se pravi obrok magičan početak dana (VIDEO)
Edita Aradinović uživa u petom mesecu trudnoće.
Blagosloveno stanje joj ne smeta da trenira, zdravo se hrani ali i radi na novim projektima.
Doručak 11 od 10
Pevačica je nedavno pokazala kako trenira i održava svoje telo zdravim, a sada je pokazala kompletan recept za jedan od najukusnijih ali i najzdravijih obroka.
Naime. Edita je objavila video i pokazala kako izgleda njen omiljeni, a zdrav doručak.
Recept
Aradinovićeva je paradajz, papriku, mladi luk, mocarelu, spanać, rukolu, maslinovo ulje, kuvana jaja i limunov sok ujedinila i napravila čaroliju.
Svoj recept, korak po korak, objavila je na društvenim mrežama.
"Juče sam te prvi put osetila u svom stomaku"
Pevačica je nedavno pokazala šta je zabeležila za uspomenu u svom dnevniku i otkrila da je prvi put osetila svoju bebu.
- Dobro jutro lutko! Juče sam te prvi put osetila u svom stomaku. Tri puta za redom. Đađa mi je bila u krilu, bile smo kod veterinara a i tvoja baka je bila tu. Pogledale smo se samo onako toplo sa puno ljubavi i znam, tu si. Javila si se - napisala je Edita i dodala:
- Odoh sad u Skoplje kod Darka Dimitrova da završim album za koji si mi ti inspiracija.
Treninzi i zdrava ishrana
Edita je nedavno pokazala kako se hrani, ali i kako vredno trenira kako bi ona i beba bile potpuno zdrave.
Ona je tom prilikom pokazala i jelovnik tokom trudnoće, pa joj se na trpezi našlo sledeće - prebranac, kao i poveća činija belog luka, ali i crnog luka.
Očigledno je da Editi baš ove namirnice prijaju tokom drugog stanja, ali i da se odlično oseća čim je i dalje posvećena treningu.