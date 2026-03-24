CECA JE 1999. U VREME BOMBRADOVANJA JEDVA OSTALA ŽIVA: Jedna greška američkih vojnika joj je spasila život, meta je bio Arkan
Po pisanju norveških novinara Svetlana Ceca Ražnatović 1999. godine tokom NATO bombardovanja ostala je živa zahvaljujući grešci koja se potkrala vojnicima.
Meta bio Arkan
Hans Peter Os i Rolf Videroe otkrili su ovaj podatak pre nekoliko godina, a detaljno su ga objasnili u knjizi "Ratni heroj - unutar tajne Norveške".
U noći kada je u sklopu akcije "Milosrdni anđeo" bombardovana kineska ambasada u Beogradu, kako su naveli, meta je zapravo bio Željko Ražnatović Arkan koji se u tom trenutku nalazio sa svojom suprugom Svetlanom Cecom Ražnatović.
Naime, Arkana su, prema njihovim rečima, smatrali legitimnom metom, jer je protiv njega u Hagu bila podignuta optužnica za ratne zločine.
Korišćene stare mape
7. maja 1999. godine, rakete su istovremeno pogodile hotel u kojem su bili Ceca i Arkan, ali i kinesku ambasadu na Novom Beogradu, udaljenu svega nekoliko stotina metara od ambasade.
Iako su imali prave podatke o kretanju Ražnatovića, Amerikanci su, kako pišu norveški novinari, pogodili ambasadu greškom. Koristili su stare mape.
kurir/alo