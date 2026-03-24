Po pisanju norveških novinara Svetlana Ceca Ražnatović 1999. godine tokom NATO bombardovanja ostala je živa zahvaljujući grešci koja se potkrala vojnicima.

Meta bio Arkan

Hans Peter Os i Rolf Videroe otkrili su ovaj podatak pre nekoliko godina, a detaljno su ga objasnili u knjizi "Ratni heroj - unutar tajne Norveške".

U noći kada je u sklopu akcije "Milosrdni anđeo" bombardovana kineska ambasada u Beogradu, kako su naveli, meta je zapravo bio Željko Ražnatović Arkan koji se u tom trenutku nalazio sa svojom suprugom Svetlanom Cecom Ražnatović.

Naime, Arkana su, prema njihovim rečima, smatrali legitimnom metom, jer je protiv njega u Hagu bila podignuta optužnica za ratne zločine.

Korišćene stare mape

7. maja 1999. godine, rakete su istovremeno pogodile hotel u kojem su bili Ceca i Arkan, ali i kinesku ambasadu na Novom Beogradu, udaljenu svega nekoliko stotina metara od ambasade.

Iako su imali prave podatke o kretanju Ražnatovića, Amerikanci su, kako pišu norveški novinari, pogodili ambasadu greškom. Koristili su stare mape.