Snežanina muzička karijera nije slučajnost, već da je muzika bila deo njihovog doma

Snežana Đurišić večeras, u utorak 24. marta i u sredu, 25. marta, održaće koncerte u MTS dvorani. Njena publika s nestrpljenjem očekuje da pevačica izađe na binu jer su sigurni da će im prirediti dve večeri za pamćenje.

Legendarna muzička zvezda potpuno je spremna za oba spektakla, a ono što mnogi nisu znali o njoj je to, da ona nikada ne proverava kako izgleda. Njoj je najbitnije kako peva, a u to je i te kako sigurna.

O tome je Snežana pričala u emisiji "Zvezde Granda specijal". Voditelj Siniša Medić otkrio je detalje jednog razgovora sa muzičkom zvezdom.

- Pitam ja Snežu nešto oko garderobe i sređivanja, a ona mi kaže: "Meni uopšte nije potrebno ogledalo, ja se sredim, doteram se, ja se ne gledam, ono u šta sam sigurna to je moje pevanje - ispričao je Medić, a Snežana je to potvrdila.

Volela je da peva, često bi zapevala nešto u razredu, nije se stidela Foto: Dejan Miličević

- Tako je. Dok se sređujem moram to da radim pred ogledalom. Ogledalo je tu dok su tu šminkeri, fizeri, kako ustanem sa te stolice, zdravo, šta će mi više ogledalo, šta je tu je, gotovo je - iskreno je rekla Snežana, koja je prvi put zapevala u MTS dvorani, tadašnjem Domu sindikata kada je imala samo 11 godina.

Podsetimo, nedavno je o muzičkoj zvezdi za Kurir govorila i njena ćerka Maja.

- Drago mi je da sam nasledila talenat od majke i u isto vreme mi nije žao, jer sam iz svojih iskustava načinila tu odluku, a i nemam običaj da žalim za svojim životom, jer u njemu uživam. Verovatno je i deo odluke bila i moja dečja interpretacija da mi je mama nekad fizički falila, jer je mnogo radila, pa sam nesvesno ili svesno želela da nema te opcije u životu moje dece. Da budemo jasni - u isto vreme mi je i nedostajala nekad, a i bila sam i uvek ću biti ponosna na nju. Sad iz ove pozicije majke i odrasle ćerke shvatam da je balans posla i porodičnog života vrlo zahtevan zadatak, koji je ona radila najbolje što je umela i hvala joj na tome.

Maja je ispričala kako je izgledalo njeno detinjstvo uz majku koja je stalno bila izložena javnosti.

- Mama je bila uveliko uspešna i poznata kad sam se ja rodila i to je valjda meni bilo normalno. Posle, kad se malo odraste, pa počnemo da uviđamo više svoju okolinu, postanemo tinejdžerski orijentisani ka svemu što je spolja i da se sa tim uporedujemo, možda je i bilo trenutaka da sam priželjkivala da to bude drugačije. Sada to posmatram kao tinejdžerska nezadovoljstva - da mi kosa bude kovrdžava kad je ravna, da bih one druge patike, jer ove moje mislim da nisu in... Sa zdrave i odrasle distance, ništa ne bih menjala.

maja je otkrila i kakva je Snežana kao majka i baka.

- Posvećena, velikodušna, puna ljubavi i prisutna, to su reči koje mi prve padaju na pamet. Svesna toga koliko radi, trudi se da svaki trenutak koji provodimo zajedno iskoristi maksimalno. Ne bih se kladila da bi ljudi, kada bi je i privatno poznavali, primetili neku veliku razliku, jer se i iz odnosa prema takmičarima u "Zvezdama Granda" vidi da identitet majke i identitet profesionalca u svom poslu, što mama svakako jeste, postoje jedan pored drugog u njenoj ličnosti i deluje da dobro sarađuju.