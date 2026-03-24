Slušaj vest

AS studioton i Aspa Pro Academy obeležili su mesec instrumentalne izvrsnosti serijom stručnih radionica iz oblasti instrumentalne muzike, namenjenih muzičarima koji žele da unaprede svoje znanje i veštine u savremenom studijskom i koncertnom okruženju.

Program je okupio istaknute domaće umetnike i predavače, koji su kroz praktičan i teorijski rad preneli svoja iskustva iz profesionalne muzičke prakse. Među njima je i jedan od najcenjenijih studijskih gitarista, Petar Trumbetaš, koji je održao radionicu „Studio Guitar Arrangement“. Polaznici su imali priliku da se upoznaju sa procesom oblikovanja stabilnog i produkcijski definisanog zvuka na električnoj i akustičnoj gitari, kao i buzukiju, uz poseban fokus na aranžiranje i komponovanje gitarskih deonica u funkciji pesme.

Radionicu „Drums – Studio & Live Concept“ vodio je renomirani bubnjar Marko Kuzmanović, koji je kroz konkretne primere približio razlike između studijskog i koncertnog sviranja. Poseban akcenat bio je na tehnici, komunikaciji sa bendom i razvoju produkcijskog načina razmišljanja kod izvođača.

1/5 Vidi galeriju Aspa pro Academy Foto: Foto ASPA Pro Academy

Ciklus radionica zaokružen je temom „Frula – Tradition & Expression“, koju je vodila Neda Nikolić naša najbolja frulašica. Kroz ovu radionicu polaznici su se upoznali sa tradicionalnim i savremenim pristupima sviranju frule, sa fokusom na ornamentiku, ritam i primenu ovog instrumenta u različitim muzičkim žanrovima, kao i na razvoj autentičnog muzičkog izraza.

Ovim programom, AS studioton, Aleksandra Sofronijevića i Aspa Pro Academy još jednom su potvrdili svoju poziciju relevantnog centra za savremenu muzičku edukaciju, pružajući platformu za profesionalni razvoj, razmenu znanja i povezivanje umetnika.

U toku je upis nove generacije polaznika škole za muzičku produkciju ASPA Pro Academy.