Goran Ratković Rale, poznati kompozitor i dečko pevačice Ane Nikolić broji sitno do operacije srca koja mu je zakazana za prekosutra. Rale je stigao u bolnicu kako bi obavio poslednju kontrolu pred intervenciju.

Rale je polutrčećim korakom stigao na institut, a Ana Nikolić nije bila s njim.

- Kasnim na pregled - rekao je u prolazu žureći.

Vidi galeriju

Sa Aninom ćerkom Tarom priredio pevačici iznenađenje

Ana Nikolić podelila je na Instagramu čestitku koju je za 8. mart dobila od ćerke Tare i verenika Gorana Ratkovića Raleta. Ana je dobila buket ruža, a naročito se obradovala poruci sa posvetom.

Naime, ćerka Tara i verenik Rale uspeli su da oduševe pevačicu Anu Nikolić.

- Srećan 8. mart mama. Hvala za sve što su uradila za nas. Volimo te puno. Tara i Rale.