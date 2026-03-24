Bojan Vasić, kojeg svi znaju kao Džaju pevača Amadeus benda čak tri puta je izbegao smrt. Muzičar je svojevremeno za Kurir govorio o svim nedaćama koje su ga snašle kroz život.

Pre 32 godine njemu je život visio o koncu kada je izboden nožem.

- To se dogodilo 1994. u Leskovcu. Bio sam s devojkom, sedeo sam na klupi, napadač mi je prišao s leđa i ubo me. Probušio mi je plućnu maramicu. Bio sam na intenzivnoj nezi sedam dana, bio sam životno ugrožen. Doktor mi je rekao da sam se izvukao zato što sam mlad, jak i nepušač.

Da li si poznavao napadača, jeste li bili u sukobu?

- Ne. Sve se desilo bez povoda. Nije imao ni punih 14 godina. Bio je iz razorene porodice, naduvan lepkom, prosto mi je prišao i ubo me.

Sećaš li se svih detalja?

- Sećam se. Devojka je ustala i počela da vrišti. On je pobegao, ljudi su se okupili, doneli su me do nekog auta i odvezli u bolnicu. Strašno sam krvario i nije bilo vremena da se čaka Hitna pomoć. Odveli su me na rendgen, pa u operacionu salu. Sedam dana je trajala borba.

Kad si se oporavio?

- Psihički mi je bilo teško. Imao sam traumu, trebalo mi je vremena da ponovo izađem u grad, da odem na neku žurku, da uđem u masu ljudi. Sigurno pet-šest meseci nisam išao nigde.

Imao si još dve nezgode, davio si se u reci Jablanica?

- Bio sam mali, išao sam u školu, ali se ne sećam koliko sam tačno godina imao. Šetao sam sam pored reke i upao u vodu. Tu su bageri kopali, vadili su pesak iz reke, bili su duboki virovi. Nikoga nije bilo oko mene, spasavao sam se, čupao da dođem do obale, sve sam prste i kožicu između prstiju rasekao. Borio sam se, oko mene je bilo korenje od drveća, jedva sam se izvukao. Drugi put me je brat od strica ubacio u vodu, a kad je video da mi se manta u glavi, da se davim, skočio je i izvukao me. Tada sam dobio fobiju od vode.

Zapravo tri puta si izbegao smrt?

- Da.

Podsetimo, Džaja je u oktobru prošle godine završio u bolnici zbog jakih bolova u stomaku.