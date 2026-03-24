NOVINAR KOME ESTRADA PRIZNAJE ONO ŠTO BI SE DRUGIMA PREĆUTALO: „Ono što je Ronaldo u fudbalu, to je Zele u šou-biznisu“ - on je novo lice Kurir televizije
Novo lice Kurir televizije je neko za koga poznavaoci estrade govore - ono što je Kristijano Ronaldo u fudbalu, to je Zele u šou-biznisu. A često ga nazivaju i estradni guru! On je Srđan Zele Zelembaba.
- - Zbog načina na koji radim, kao i zbog priloga koje pravim, a koji umeju da izazovu veliku pažnju, često sam dobijao nadimke i neke fore koje su me pratile, nešto tipa ovoga što je navedeno.
Njegov medijski put je dug i uspešan, a dolazak na Kurir televiziju mu je doneo osećaj da je konačno na pravom mestu.
- - Dolazak u Kurir me čini presrećnim. Uživam što sada iza mene stoji jedna moćna i jaka medijska kuća, smatram da je to vrlo važno u našem poslu. Oduševio me je sistem koji odlično funkcioniše, još ako uzmemo u obzir to kolika je ova firma i koliko ima zaposlenih, utisak je još jači! Posebno su mi drage kolege, neke poznajem i odranije, ali najvažnije je to da sam sa svima u super odnosima, dakle ne postoji nijedan baksuz zbog koga bih zažalio što sam došao.
Na Kurir televiziji vodiće “Stars”, zabavnu emisiju, s koleginicom Mašom Kostić, subotom od 17.55.
Zeletova ljubav prema estradi se rodila vrlo rano.
- - Estradu volim od malih nogu! Još kao mali sam pare od užine čuvao, često zbog toga i gladovao u školi, da bih skupio novac i mogao da kupim novu Breninu kasetu ili praznu kasetu kako bih snimao pesme s radija. U školskim danima sam znao da budem i DJ na rođendanskim proslavama kod drugara, jer me je taj muzički svet baš zanimao.
Svakako je rođen za scenu i reflektore, samo je bilo pitanje u kom segmentu će se pronaći i izgraditi svoj životni put.
- - Sa 14 godina sam se prijavio za modeling, jer su me privlačila svetla reflektora i sve oko toga, ali nisam skontao odmah šta ja to zaista želim. Radio sam revije, slikao se, ali sam brzo odustao, jer mi se otvorila prilika za posao na radiju, gde ubrzo shvatam da je to ono što želim, tako da sa 15 godina ulazim u radijski svet. Prvo na lokalnoj radio-stanici, gde sam u početku bio tonac, a posle i radio-voditelj. Emisija je postigla odlične rezultate, da bi i u jednom trenutku postala i najslušanija u gradu.
Uspeh na radiju doveo ga je do narednog, preduzetničkog koraka.
- - U međuvremenu otvaram svoju radio-stanicu u Obrenovcu i za tri meseca postižem ogroman uspeh, moja stanica postaje najslušanija, slušanija od sedam ostalih radio-stanica.
Ovaj uspeh mu je imponovao, ali je shvatio da mu je polje delovanja postalo tesno i da su njegove ambicije mnogo veće.
- - Put me je vodio ka Beogradu, prošao sam razne radio-stanice, a najduže sam se zadržao na radiju S, gde sam, između ostalog, radio i jutarnji program. Međutim, najveći uspeh sam postigao kada sam vodio prvi radijski šoubiz magazin u zemlji i regionu - “Vikend sa Zeletom”. U toj emisiji sam ugostio Lepu Brenu, Draganu Mirković, Zdravka Čolića, Cecu i mnoge druge. Emisija je postigla ogroman uspeh i slušanost, i samim tim me izdvojila u svetu gde ima mnogo aždaja.
Ulazak u televizijske vode bio je sledeći korak, korak koji se prosto nametao uzevši u obzir uspeh, afinitete i privlačan fizički izgled.
- - Godine 2017. dobijam ponudu od Prve TV da radim “Ekskluziv”, i tu jačam svoju priču, ali mi je to bio i izazov, jer na radio možete doći raščupani i nesređeni, a na televiziji je drugačije, tu se, ipak, pre svega registruje izgled. Prilozi koje sam radio bili su drugačiji - specifični, kreativni, pa su se samim tim izdvajali. Uvek sam se trudio da radim intervjue koji ce zabaviti narod. Danas mi je drago kad naletim na neke fore i izjave iz mojih priloga na Tiktoku, jer neka deca koja su bila mala, ili se nisu ni rodila tada, sada ih objavljuju i šeruju, kao na primer Didi Janković, koja se izvinjava što napolju pada kiša.
Na pitanje kako je dobio epitet gurua estrade odgovara:
- - To je zanimljivo i često je komentarisana činjenica u vezi sa mnom. Naime, estradnjaci se otvore preda mnom i kažu i neke stvari koje ljude umeju da šokiraju, ono što ne očekuju od njih. Navodno ih ponese moja energija pa kažu i ono što bi mnogima prećutali.