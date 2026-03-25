Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase priznao je da je obmanuo pratioce u vezi sa svojim emotivnim statusom.

Internet senzacija je pre nekoliko dana tvrdio da je raskinuo sa svojom devojkom Milenom, međutim, kako je sada otkrio, do prekida zapravo nije ni došlo. Tokom lajva, u opuštenom razgovoru sa publikom, priznao je da je cela priča bila „deo šale i privatnih razloga“, ne ulazeći previše u detalje zbog čega je odlučio da iznese netačne informacije.

Samo se šai

Sve priznao

„Nismo raskinuli. Bilo je komplikovano i nisam želeo odmah sve da delim“, rekao je Ilić, dodajući da su on i Milena i dalje zajedno i da nemaju nameru da svoju vezu drže dalje od očiju javnosti. Njih dvoje su razmenili nežnosti u lajvu i pokazai koliko se vole i da ne mogu jedno bez drugog.

Ovo priznanje izazvalo je burne reakcije na društvenim mrežama, gde su fanovi podeljeni dok jedni smatraju da influenser ima pravo na privatnost, drugi mu zameraju zbog, kako kažu, obmanjivanja publike.

Raskrinkan

Možda do ove situacije ne bi ni došlo da javnosti nepoznata žena koju je pozvao u svoj lajv nije otkrila da je to veče Milena bila u stanu i da su njih dvoje zajedno. Tada je influenser tokom lajva, ovu ženu predstavio kao „kombinaciju“ svog bliskog prijatelja, nakon čega je ona Bakinoj devojci skrenula pažnju da joj je potrebno sređivanje kose.