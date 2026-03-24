Lepa Lukić danas je na snimanje "Hajp zvezda" stigla u opuštenom izdanju i potpuno bez šminke.

Lepa je odmah otkrila koja je tajna njenog izgleda

- Ja se nikad ne šminkam preko dana. Malo maskare, senku i usta i ništa više. Nemam bore. Moja majka je umrla u 96 godina nije imala nijednu boru. A i negujem se sa jednom dobrom kremom, ali i genetika.

- Boki je šoumen, to više ide na to, ali je sposoban, i ja ću biti gost. On peva i tuđe pesme, a i svoje nešto snimljeno, pa i sa mnom i sa Divnom. Ali toliko dobar šou sprema ne treba mu pevanje - izjavila je pevačica, a onda prokomentarisala Sekinu izjavu da zbog ugovora ne može da bude gost Bokiju.

- Mislim da to nije tako baš, kao što je rekla Seka - rekla je Lepa.

Koncert i uzbuđenje

- Ja očekujem da ću da odradim posao, meni glas nije otišao mogu dva sata sad ovde da pevam. Pesme su odabrane, ali imam ih i za tri koncerta da ih napišem i otpevam.

-Dobre pesme nikad ne umiru, a ovo što traje tri meseca to nema vajde nikakve. Danas se ti novi pevači zaborave za godinu dana.

Lepa Lukić nasledstvo ostavlja mački

Pevačica je odlučila da sve što je stekla tokom života, restoran, dva stana, kuću i svu ušteđevinu, nasledi njen bratranac, ali pod jednim posebnim uslovom.

Lepa Lukić je zahtevala da njen bratranac, Radisav, nakon njene smrti preuzme odgovornost za njenu mačku Mazu.

- Napisala sam testament u kom sam navela da moj bratanac mora da brine o mački, ako ja odem pre nje. Radisav treba da čuva Mazu, da je pazi i mazi i naslediće sve što sam stekla tokom života. To sve stoji u dokumentu koji čuva moj advokat - rekla je pevačica, objašnjavajući da je za mačku vrlo vezana.

Lepa Lukić stigla na snimanje Hype Zvezda bez trunke šminke Izvor: Kurir

- Ona je čudo od mačke, ja je doživljavam kako svoje dete. Zato sam morala da je zbrinem i da znam da će biti dobro kada ja odem na onaj svet. Od 2011. nas dve živimo zajedno kao majka i ćerka. Mnogo je pametna, ma pametnija je od mene! Ona se nikad nije pela na sto dok ja jedem, kao što to rade druge mačke. Ima svoje granule i kada kaže: "Mjauuu", ja je pitam: "Sine, reci mi šta hoćeš, kaži majci šta želiš?" Odemo zajedno do mesta gde stoji njena posuda za hranu i ja joj sipam granule da jede. Kada se nakrka, odemo u spavaću sobu, ja ugasim svetlo, a ona se popne na krevet i čeka me da zajedno spavamo. Da živim sama, ja bih odlepila! Uz Mazu nikada nisam sama - rekla je tada pevačica za Informer.

