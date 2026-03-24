Voditeljka Bojana Lazić, otkirla je tajnu svog izgleda. Kako i ona sama priznaje, genetika ima ključnu ulogu, ali i vežbanje.

- Mislim da je to genetika. Moj tata ima 59 godina i izgleda vrhunski. Bukvalno ima pločice. Mama mi je isto jako lepa i zgodna žena. Mislim da je tu dosta genetika, jer ja jedem sve živo. Evo, pitaj mog kolegu iz Premijere – katastrofa. Pljeskavice u tri ujutru, bukvalno slušam svoj organizam. Šta mi se jede, to jedem - rekla je voditeljka za Pink.

Iako je veoma aktivna, šeta psa i trenira zajedno sa svojim detetom, Bojana je priznala da na njenu kilažu najviše utiče emotivno stanje.

- Ali, i kada sam emotivno na nekoj granici, ja smršam. Ja sam neko ko, kada se ne oseća dobro i kada je emotivno prazan, nema apetit i gubi kilograme. Ja sam u stanju za 7 dana da izgubim 4 kilograma - otkrila je Lazićeva za Pink, kojoj izuzetno prijaju brojni komplimenti na račun mladolikog izgleda na društvenim mrežama

Sa kolegom je dobila sina

Inače, Bojana je bila u braku sa kolegom Žarkom Lazićem, a o njihovom odnosu i razvodu javno je i otvoreno govorila.

- Mnogi ne znaju da sam u jednom trenutku radila za tri medijske kuće. Hvala tim ljudima koji su imali razumevanja za sve što mi se dešavalo.

- Moj razvod nije bio lak, a ni troškovi koji su usledili posle toga. Godinama sam ulagala u prijateljstva koja su se pokazala kao dobra ulaganja. Danas vodim privatne programe, zarađujem i putem društvenih mreža. Kao klinka sam radila u solarijumu, dok sam bila u braku, radila sam u restoranu kuvanih jela. Mnoge poznate ličnosti su dolazile da se hrane kod mene.

