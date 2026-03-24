Popularni bračni par Ivana Pavković (35) i Petar Mitić (40) važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Iz ljubavi su dobili tri deteta, sina Vujadina i blizance Vojina i Vuka, a pevač je sada progovorio o tome kakav je otac.

Petar je otkrio kakav je kao roditelj i ko je stroži Ivana ili on.

- Fantastičan sam kao tata. Kad sam ja bio mali, tad je mama bila stroža, sad je kod nas situacija drugačija. Ja sam loš policajac, autoritet i imaju strah. Mama je blaža, jer je ceo dan sa njima. Ja sam stara škola, malo sam strožiji – priznao je Petar i dodao:

– Nama su blizanci sjajni, divna deca. Fiziki je napornije, ali slušaju, idu u vrtić.

"Učimo ih bontonu"

Nakon konstatacije voditeljke da su im deca vaspitana i da se uvek jave, Petar je odgovorio da mu to mnogo znači kad čuje.

–Tako su i nas vaspitavali. Dete je mlađe, mora da se javi. Učimo ih bontonu, da imaju osnovnu kulturu. Uticaj društvenih mreža je katastrofalan, svašta se plasira, zato treba učiti decu pravim vrednostima– zaključio je Petar u emisiji „Grand Specijal“ .

U moru razvoda, oni važe za najskladniji par

U moru razvoda, oni su jedan od retkih parova koji opstaju na estradi, a nedavno je Petar otkrio šta svojoj supruzi ne dozvoljava.

- Svađamo se oko nekih stvari koje ona smatra da treba da uradi, a ja ne. To su uglavnom neke estetske korekcije, ulepšavanje, na kupovine... Bitna je tolerancija, da shvatiš da tvoju ženu to čini srećnom i da moraš da popustiš to je činjenica. Ako svako drži svoju stranu odosmo u propast.

- Kad je radila usne bio je veliki problem da se ne pretera. U redu je da žena sebe ulepša i da nešto uradi, ali ja vodim računa da Ivana ne pretera sa estetskim korekcijama, dodao je Petar Mitić.