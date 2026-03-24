Slušaj vest

Aca Lukas danas je stigao vrlo raspoložen na snimanje emisije "Hajp zvezde". Pevač je razgovarao sa novinarima o raznim temama, pa i o Toniju Cetinskom i veštačkoj inteligneciji. Naravno, morao je i da odgovori na pitanje o tome što je chat gpt kao idealnog partnera za njegovu koleginicu Cecu Ražnatović, između ostalog odabrao i njega, a Ceca je baš njega izbrisala sa liste.

Ja sam uvek dobro raspoložen - poručio je Lukas za početak, a onda se dotakao koleginice i veštačke intelignecije

Nije ni Ceca po mojoj meri

- Meni ne ide nikako da njoj nešto bira veštačka inteligencija. Jer prirodna neintelignecija i veštačka inteligencija ne idu zajedno, pod jedan. Ne znam šta je rekla i mislila, meni je drago što nisam po njenoj meri jer nije ni ona po mojoj. Ja volim lepe žene, a ove ruralne devojke me nikad nisu interesovale. Ja volim pametne žene, to je prvo što mora da se ispuni kod mene. - nakon ovog odgovora usledilo je pitanje o kandidatima iz pomenutog takmičenja

- Ima mnogo dobrih i kompletnih. Znaju da pevaju. Sve je teže i teže, sad je već ono... - rekao je Lukas, pa se dotakao kolege iz Hrvatske

1/11 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: ATA images, Privatna arhiva, Nemanja Nikolić

Tonija ne opravdavam

- Ja Tonija poznajem. Mislim da se i on kaje zbog toga, to je veličanstvena budalaština. Zašo je to tako, boga pitaj, možda neki pritisak. Mislim godina je 2026, dokle ćemo to te priče

Ja sam skoro zbog jedne slike imao pritisak, al to kod mene ne pali. Ja znam ko sam, znam šta mislim i to svi znaju. Više me ni ne pitaju za takve stvari jer znaju odgovor. Mi smo muzičari mi treba da širimo ljubav. Tonija vole i ne znam šta mu je ovo trebalo, za svoju karijeru je napravio problem. On ima veliku publiku u Srbiji. Ne opravdavam i baš je bezveze ali mislim da nije sve do njega. On je jedini na čijem sam koncertu bio u poslednjih 15 godina - rekao je Lukas, a onda je usledilo pitanje kako se proveo na rođendanu kod svoje bivše žene Sonje Vuksanović, ali i šta joj je kupio

- Ne mogu da vam otkrijem koji sam poklon odneo, proveo sam se super kao i uvek - rekao je Aca

1/8 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Ettore Ferrari / Zuma Press / Profimedia

Svi su fantastični osim poslednjeg

Juče je na snimanju Zvezde Granda Ceca dobila informaciju koga je sa javne scene veštačka inteligencija izabrala kao njene idealne partnere.

- Prvo mesto Novak Đoković. Drugo mesto Željko Joksimović, treće mesto Aca Lukas.

- Evo dobacuje, kaže sve oženjeni, kažem svi sem Lukasa - raspoloženo nam je rekla Ceca.

- Kaže uz tebe idu moćni muškarci. Tako, tako je napomenuo - preneli smo joj objašnjenje Chat GPT-ja.

- Pa uz uspešnu moćnu ženu ide, ide moćan muškarac. To apsolutno ništa nije ni novo, ni teatralno. Ali u svakom slučaju oženjeni me ne interesuju, a što se tiče tog izbora fantastičan je sem ovog poslednjeg.

Kurir.rs