Iva Grgurić, nakon učešća u rijalitiju posvetila se svom životu i izgledu. Vredno radi na sebi u teretani, ali ni estetske korekcije nisu izostale. Iva je danas bila na treningu, ali ne sama.

Njoj je društvo pravila njena majka Jasna, a Iva je taj trneutak zabeležila selfijem u ogledalu, a mnogi su nakon što su videli njenu majku dodali komentare: Gledaj majku biraj ćerku!

Ivina mama kao i svoja ćerka vodi vrlo računa o svom izgledu

Dvodelni kompleti su isticali njihovo telo, a mnogi su komentarisali da Jasna izgleda kao da joj je sestra i da je u top formi nakon što se četiri puta porađala.

Sve operacije i estetske intervencije Ive Grgurić

Iva Grgurić, pobednica rijalitija "Zadruga 3", prošle godine je izvadila je silikone iz grudi, a operacija je prošla u najboljem redu. Kako je nedavno otkrila, za tu operaciju je izdvojila oko 3.000 evra.

Grgurićeva je posle operacije odmah bila aktivna na društvenim mrežama i pokazala kako izgleda nakon intervencije.

Iva je nekoliko puta smanjivala nos i povećavala grudi, radila je jagodice, stavljala silikon u usne, ubrizgavala botoks, podigla je kapke i ofarbala se u crno zbog čega je skoro neprepoznatljiva.

Mama bila uz nju u najgorim trenucima

Podsetimo, dok je bila u Zadruzi Iva je ispričala da joj je hrvatski biznismen finansijski pomagao.

- Došla sam u Zagreb iz Osjeka kada sam imala 20 godina, potpuno sama i bez novca. Zaposlila sam se kao hostesa u nekom klubu i našla stan preko oglasa. Posle mesec dana, čovek koji je dolazio po novac za kiriju pitao me je da li bih želela da upoznam vlasnika stana. Šokiralo me je to što je on bio u invalidskim kolicima jer sam ga drugačije zamišljala. Mislila sam da je puno mlađi, a onda mi je rekao da ima multiplu sklerozu - ispričala je tada Iva, pa nastavila

- Brzo je počeo da mi pomaže materijalno, da mi puni frižider, kupuje mi sve što treba i više nije tražio kiriju za stan. U njemu sam videla očinsku figuru i bila sam mu veoma zahvalna zbog svega, pa sam ga upoznala s majkom. A on je nakon toga počeo da materijalno pomaže i mojim roditeljima - pričala je Iva, i dodala:

- Jednog dana, odvezao me je van grada i rekao mi je: „Znaš, Iva, da se sve u životu plaća. Sve što sam za tebe učinio, ima svoju cenu“- pričala je zadrugarka cimerima i dodala da joj je tada postavljen ultimatum. - Nazvala sam majku i ispričala sam joj sve šta se desilo, a ona mi je rekla da neke stvari u životu moraju da se istrpe i pregrme, te da ne mogu da se vratim kući - kroz suze je tada govorila starleta.

