Pevač Hasan Dudić oglasio se nakon skandala koji je zatresao domaću javnost, kada je njegov sin Miki Dudić pred kamerama "Elite 9" imao intimne odnose sa cimerkom Sarom Stojanović. Hasan je bez dlake na jeziku prokomentarisao ovu situaciju, te je istakao da je Miki "zaboravio na porodicu".

Sin proslavljenog pevača i Zlate Petrović našao se u centru pažnje nakon burne žurke posle koje je sa učesnicom Sarom završio pod "jorgan planinom". Međutim, ono što je usledilo šokiralo je mnoge - Miki se već sutradan distancirao od nje i brutalno je ponizio pred cimerima, zbog čega devojka nije mogla da veruje šta čuje.

Njegov otac Hasan ne krije iznenađenje celokupnom situacijom, ali i pored toga ističe da je generalno zadovoljan ponašanjem svog naslednika u rijalitiju.

Komentarišući vrelu akciju o kojoj bruji cela nacija, Hasan je istakao da Miki inače nije sklon takvim ispadima.

"On je malo više popio, a inače ne pije. Malo se izgubio, zaboravio i za mene i za decu i za publiku. Postio je šest meseci, nisam očekivao, ali ga razumem. Dogodilo se tako, bilo je lepo i njemu i njoj. Sara je lepuškasta devojka i uvek je vesela to mi je simpatično kod nje, ali ne zna jadna da se suzdrži i da bude dama. Ovako kao devojka lepa je i mlada, ima nešto dobro u njoj", iskreno je izjavio pevač.

Od romanse nema ništa

Iako su mnogi gledaoci pomislili da je na pomolu nova velika rijaliti ljubav, Dudić stariji izričito tvrdi da Miki nema ozbiljne namere sa Sarom i da je sa tom pričom gotovo.

"Nema ništa od toga da će on imati nešto sa njom kad izađe napolje. On je profesionalni muzičar, trener po struci, institucija za sve njih, iako se on sam nikad ne hvali i ne ističe, skroman je", jasno je poručio Hasan za "Informer".

Čeka Staniju da zavede red u Beloj kući

Otac aktuelnog zadrugara ne propušta dešavanja na imanju, a osim svog sina, posebno podržava Filipa Đukića kojeg smatra veoma dobrim momkom. Ipak, pevač ima jednu veliku želju - da u "Elitu" uđe dobro poznato lice koje bi moglo da pomrsi konce mnogima.