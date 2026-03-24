Luna Đogani danas je u srećnom braku sa Markom Miljkovićem, sa kojim ima svoje dece. Marko je čovek koji je učinio srećnim i ispunio njene snove, a Luna je u rijalitiju Zadruga pre nego što je upoznala Marka, bila sa Slobom Radovanovićem.

Njihova ljubav obeležila je tu sezonu rijalitija. Ona je zbog toga naišla na veliku osudu javnosti što je jako teško podnela, a o tome je govorila tek nakon 10 godina.

- Kada sam izašla iz Zadruge 1 potražila sam stručnu pomoć, išla sam kod psihijatra. Dva meseca koliko je prošlo do druge sezone u koju sam ušla. Pila sam antidepresive tada. Naglo sam smršala, imala sam anksiozne napade, samo 40 kilograma sam imala tada... Ne mogu ni da opišem kroz šta sam tada prolazila. Nisam mogla da jedem, išla sam na infuzije. Bila sam potpuno mentalno uništena, imala sam traume, tresle su mi se ruke. Jedno oko mi je išlo u stranu, sve zbog stresa - pričala je Luna tada za "Adria Tv" i dodala:

- Doživela sam veliki javni linč. Mislim da niko nije prošao sve što sam ja tada. Ljudi su se toliko uživeli u tu priču, podelili se na dve strane. Na ulici, pretnje, kletve, loše reči... Tada sam otvorila svoj butik, maltretirali su mi radnice, prskali stvari, žvrljali, svašta je bilo... Nije sve to teško palo samo meni, već celoj porodici. Nisu imali posla, ja sam bila prekrižena svuda, sestra je preživljavala buling... Kad sam izašla, videla sam u kakvom su stanju.

Ne bih oprostila prevaru

Podsetimo, Luna je nakon brodoloma sa Slobom sreću pronašla kraj Marka Miljkovića sa kojim ima dve ćerkice. Nedavno je za "Blic" govorila o braku i otkrila da li bi oprostila prevaru.

- Ne bih oprostila prevaru. Mislim sad kažem “ne”, ali nikad ne znaš u životu šta će te snaći. Ja sam to čula od iskusnih žena koje su dugo godina u braku i koje su možda prešle preko nekih stvari preko nečega, ali ja u ovom trenutku sa svojih 30 godina, da zamislim da moj muž spava sa drugom ženom i vrati se meni, nije mi dobro. Na pomisao te izdaje, ne znam da li bih mogla da mu ikad više verujem i da živim sa tim. Nikad ne znaš, neću daleko bilo da osuđujem, svako ima svoje razloge - rekla nam je tada i dodala:

- Zar nije bolje da živimo u jednoj porodici koja je zdrava i normalna, nego da puštamo i prelazimo preko nekih stvari da bismo po svaku cenu ostajali u braku, a da nismo srećni. To se i te kako vidi, i najviše u toj situaciji ispaštaju deca. Ja nisam taj tip. Ja ako ne bih mogla da pređem preko nekih stvari i da budem nesrećna u tom odnosu, ne bih tražila razlog da ostanem u tome.

