Turski biznismen Sadetin Saran ponovo je u centru pažnje javnosti, ovog puta zbog navoda da pokazuje interesovanje za pop zvezdu Jelena Karleuša. Ipak, ovo nije prvi put da se njegovo ime pojavljuje u medijima.

Kriminalne delatnosti

Saran, koji je široj javnosti poznat i kao bivši partner pevačice Emina Jahović, ali i kao predsednik fudbalskog kluba Fenerbahče , prošle godine bio je priveden u okviru istrage o navodnoj umešanosti u proizvodnju i trgovinu narkoticima.

Prema pisanju BBC-ja, jedan od najistaknutijih turskih biznismena tada je dao iskaz pred tužilaštvom u Istanbulu, a saslušanje je trajalo oko dva i po sata. Nakon toga, upućen je u forenzički institut gde su mu uzeti uzorci krvi i kose.

Protiv Sarana su tada iznete optužbe za „korišćenje“, „nabavku“ i „olakšavanje upotrebe“ narkotika, što je on odlučno negirao.

- Nikako ne mogu biti povezan s nečim takvim - izjavio je Saran za medije.

Kratko bio s Eminom

Kratkotrajna romansa Emine Jahović i Sadetina Sarana bila je česta tema medija tokom 2018. godine. Nakon raskida, pevačicina PR služba oglasila se za domaće medije.

- Tačno je, Emina i Sadetin više nisu zajedno. Nakon dvomesečne veze shvatili su da nemaju iste poglede na budućnost niti zajedničku perspektivu, te su odlučili da svako nastavi svojim putem - saopštio je PR tim Emine Jahović za magazin Svet.

Odlepio za JK

Podsetimo, Jelena Karleuša nedavno je boravila u Istanbulu, gde je otišla kako bi se sastala s jednim od najpoznatijih stručnjaka iz oblasti estetske medicine, a turski mediji su preneli informaciju da je pop zvezda tamo otišla zbog milijardera Sadetina Sarana.

Ulje na vatru dodatno je dolila i sama Jelena jer je u intervjuu poznatom turskom novinaru pohvalila izgled Sarana. Ipak, iako se Karleuša sve vreme šalila i nije mislila ništa ozbiljno, Sadetin je u sve to poverovao i potpuno odlepio za našom zvezdom, kojom je opčinjen duže vreme.

- Sadetin se već godinama loži na Jelenu. Pratio ju je i redovno joj lajkovao sve objave dok je još imala Instagram. Ona je i te kako poznata u Turskoj, tamo je i dalje svi znaju kao "jenge" (snajka, prim. aut.), s obzirom na to da je njen bivši suprug Duško Tošić igrao za fudbalski klub Bešiktaš.

Od kada je Sadetin pročitao njen intervju, koji je odjeknuo u Turskoj, i shvatio da ona uopšte zna ko je on, milijarder se svim silama trudi da je osvoji. Hteo je da je odvede na večeru, ali se Jelena u međuvremenu vratila u Beograd - priča naš izvor, pa nastavlja:

- Ipak, vrag je odneo šalu i od tada Sadetin bukvalno ne ostavlja na miru Karleušu. Svaki dan joj na kućnu adresu šalje cveće i skupocene poklone. U jednoj od poruka, on joj je napisao da želi da je što pre vidi ponovo u Istanbulu i da samo kaže kad hoće da dođe. Na raspolaganje joj je stavio i svoj privatni avion. Jeleni je sve to u početku bilo simpatično, ali poznato je da ona voli mlađe muškarce i da on koliko god da je moćan, jednostavno nije njen tip - priča naš sagovornik i dodaje:

- U međuvremenu, ona je saznala da on ima i policijski dosije i da je osumnjičen za kriminalne delatnosti u vezi s proizvodnjom i trgovinom drogom. Poznato je šta JK misli o narkoticima, pa ga je, čim je to pročitala, odmah precrtala za sva vremena. Ona ne želi da joj se ime spominje u vezi s takvim ljudima, odakle god da su i koliko god da su moćni i bogati.