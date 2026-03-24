VILA U KOJOJ ŽIVI SLOBA RADANOVIĆ SA PORODICOM U JEDNOM DELU KAO CRKVA: Kandila, ikone preko celog zida, sveće (FOTO)
Sloba Radanović, svoje porodično gnezdo napravio je u jednom popularnom naselju, van gradske vreve srpske prestonice. Pevač uživa sa svojom porodicom u luksuznoj vili, a sada je podelio neodoljiv trenutak svog sina, dok jede za stolom u kasne sate. Međutim, pažnju je privukao i zid koji se nalazio iza naslednika.
U raskošnoj trpezariji, jedan veliki deo zida zauzimaju ikone. Sloba je poznat kao veliki vernik, pa nije ni čudo što je jedan deo prostorije iskoristio za duhovni kutak.
Vila od pola miliona evra
Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Đuričanin pazarili su pre izvesnog vremena velelepnu kuću u Višnjičkoj banji, za koju su navodno iskeširali 500.000 evra.
Kuća se prostire na čak 809 kvadrata. Ima ogroman dnevni boravak, četiri spavaće sobe, dva kupatila i dvorište sa velikim bazenom. U sklopu kuće je i manja teretana, što je Slobu posebno oduševilo.
Slobina supruga Jelena Radanović pokazala je jednom prilikom kako izgleda bazen, koji je prilično prostran i modernog izgleda, a poseduje i hidro masažere i ograđen je staklenom ogradom.
Kuća je opremljen najnovijom tehnikom i nameštajem. Domom dominiraju tople nijanse, a prostrano kupatilo od mermera je mnoge ostavilo bez teksta.
Ono što je najbitnije, spolja se ništa ne vidi, tako da će Radanović s ukućanima moći maksimalno da uživa u privatnosti.
Par je uredio dom po svom ukusu, a ono što najviše oduševljava jeste pogled od milion dolara iz njihove kuće. Radanovićeva supruga snimila je pogled iz njihove luksuzne vile koji gleda na Dunav, a prizor sa njihove terase je čaroban.
