Slušaj vest

Voditelj televizije Pink, Darko Tanasijević (31), nedavno je otkrio da ima problem sa nogom, zbog čega je završio i u Urgentnom centru, o čemu je prvi pisao Kurir.

Sada se ponovo oglasio na društvenim mrežama i otkrio da prolazi kroz proces oporavka, te da iznova uči da hoda.

Foto: Prinstcreen

- Samo da vas pozdravim. Hvala svima na pitanjima, brizi, lepim željama. Da mi je neko rekao da ću učiti i vežbati ponovo da hodam…Činim sve da se brzo ponovo gledamo, uz pomoć sjajnih stručnjaka u bolnici - napisao je Tanasijević uz sliku iz bolničkog kreveta.

Podsetimo, voditelj je nedavno u Urgentni centar primljen zbog povrede noge, a lekari su nakon pregleda odlučili da mu stave gips kako bi se povreda sanirala i sprečile eventualne komplikacije.

Darko se tada oglasio za medije i otkrio o čemu se zapravo radi. Kako je Tanasijević naveo, danima je trpeo nenormalne bolove, a pored toga što je koristio terapiju situacija nije postajala bolja, već naprotiv - stanje se pogoršalo.

DARKO TANASIJEVIĆ  Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Istina je da sam bio u Urgentnom centru, doktori su mi danas stavili gips. Već danima imam nenormalne bolove u nozi, mislio sam da će proći, ali bilo je sve gore. Pre tri dana sam se prvi put javio u Urgentni centar, pio sam terapiju koja mi je prepisana, ali je stanje postalo sve gore - na nogu više ne mogu da stanem, da se krećem, da spavam, ništa. Noga mi je baš otečena, moraću da nosim gips naredne dve-tri nedelje najduže, a sledeće nedelje na kontroli ću, nadam se, jasnije znati šta je u pitanju - poručio je Darko za medije.

darko tans.jpg
Slika zaslona 2026-03-13 u 16.15.37.jpg
Ivana Stajl
Dušica Jakovljević Darko Tanasijević.jpg

