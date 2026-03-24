Slušaj vest

Poslednjih godina života frontmen Riblje čorbe živeo je u Ljubljani, a naša ekipa koja je nedavno boravila u glavnom gradu Slovenije ponovo je, posle 10 meseci, posetila kraj u kom je Bora živeo sa suprugom Dubravkom Milaković.

Na interfonu zgrade u kojoj mahom žive vojna lica, od kojih većina ima oficirski čin, i dalje stoje prezimena Milaković i Đorđević. Pokušali smo da porazgovaramo s Borinom udovicom, pa smo pozvonili, ali nismo dobili odgovor.

Nije druželjubiva

Od komšija iz zgrade saznali smo kako je Dubravka i da li je sada viđaju.

- Još nam je teško što Bora nije uspeo da se izvuče. Bio je dobar komšija, ljudi su ga poštovali. Kad se saznalo da je preminuo, fanovi su danima donosili cveće ispred zgrade, palili sveće i ostavljali poruke. Pratili smo i sahranu, znamo da je imao želju da bude pokopan u Srbiji. Dubravka i dalje tu živi. Iskren da budem, ne pamtim kad sam je video poslednji put. Ona nije bila nešto druželjubiva ni dok je Bora bio živ, a posebno ne sada. Nekako je tajanstvena. Žena i ćerka su mi pričale da su joj izjavile saučešće i da je bila baš tužna, videlo se da ju je sve to mnogo pogodilo. Tada danima nije izlazila iz stana. Sve vreme je uz nju bila sestra. Ide često u Srbiju, sigurno da obiđe Borin grob. Koliko znam, ona radi u jednoj prodavnici u strogom centru grada - rekao nam je nekadašnji komšija frontmena čuvenog rok benda.

1/13 Vidi galeriju Venčanje Bore i Dubravke Foto: Privatna Arhiva

Otišli smo i do kafane u koju je Bora redovno odlazio. Tamo smo sreli već poznata lica, koja smo upoznali tokom našeg prošlogodišnjeg boravka u Ljubljani.

- Lepo je što niste zaboravili Boru i što ste nam opet došli. Nismo ni mi. Nadali smo se da će uspeti da pobedi bolest prošle godine. Svi smo tad mislili na njega i slali mu pozitivnu energiju, ali nije uspeo. Baš nam je bilo teško kad smo čuli da je preminuo. Mnoge novinarske ekipe su dolazile ovde posle vas da se raspituju o njemu. Čula sam i da su mnogi odavde iz Slovenije išli na sahranu u Srbiju. Skoro mi je neko rekao da je video njegovu ženu ovde na pijaci, kupovala je povrće. Ja je nisam prepoznala, ali jedna mušterija mi je skrenula pažnju na nju. Lepa i negovana žena. Bila je u crnini. Ovde kod nas ne dolazi. Bora je bio legenda, nedostajaće nam - rekla nam je konobarica iz Đorđevićeve omiljene kafane.

U centru grada smo vrlo brzo našli prodavnicu u kojoj je zaposlena Dubravka, ali njene kolege su nam rekle da nije tu i da tog dana neće dolaziti.

Ženio se tri puta, ljubav spoznao pored Dubravke

Podsetimo, Bora se ženio tri puta, a zbog Slovenke Dubravke, mlađe od njega 28 godina, preselio se u Ljubljanu. Venčali su se u maju 2016. na grčkom ostrvu Santoriniju. Svojoj voljenoj Dubravki je posvetio roman "Pusto ostrvo". Roker je na ruci istetovirao i njen lik i posvetio joj album "Da tebe nije".

Kako je pričao, ona mu je vratila veru u ljubav i emocije, ali mu je i pomogla da u svoj život uvede drastične promene i krene da vodi kvalitetniji život.

Dubravka je u širokom luku izbegavala da se slika, čak ju je Bora dugo nagovarao da objavi njene fotografije u knjizi. Trudili su se da sačuvaju svoju privatnost.

Kurir.rs