Slušaj vest

Večeras u MTS dvorana veliki solistički koncert održava Snežana Đurišić, a među prvima koji su stigli da joj pruže podršku našla se njena majka, Dara Đurišić, kao i sestra.

Ovo je majka Snežane Đurišić

Malo ko zna da je Dara Đurišić, majka legendarne pevačice učestvovala u emisiji "Nikad nije kasno" 2015. godine. Dara je tada svojom harizmom i energijom osvojila milione gledalaca, a u svom predstavljanju priznala je da je uvek imala tremu od javnih nastupa i zbog toga nije nastavila mogla da se bavi pevanjem.

-Čim nema nikoga ja pevam, a moja majka kaže: "Jao dete kako lepo levaš", a čim me neko još sluša, ja se stidim. Više sam volela kuću, muža, decu, da mi sve to bude u redu, mnogo sam volela da budem domaćica – rekla je Dara tada i otkrila da je njena ćerka glavni krivac što se ona prijavila u emisiju "Nikad nije kasno":

- Ona mi je rekla: "Kevo ti ćeš da uradiš to" i ja sam joj rekla dobro, volim uvek da idem sa njom gde god ona peva. Kada sam ja pomenula mužu gde ću da idem, on je počeo da viče i rekao mi je: "Šta ćeš ti tamo, matora žena". Snežana je onda pričala sa njim, malo politički, on se smirio - otkrila je pevačicina majka svojevremeno.

Evo kako izgleda Snežanina majka

1/6 Vidi galeriju Malo ko zna da je Dara Đurišić, majka legendarne pevačice Snežane Đurišić učestvovala u emisiji "Nikad nije kasno" 2015. godine Foto: Damir Dervišagić, Kurir

Prvi intervju ćerke Snežane Đurišić

Podsetimo, nedavno je o muzičkoj zvezdi za Kurir govorila i njena ćerka Maja.

- Drago mi je da sam nasledila talenat od majke i u isto vreme mi nije žao, jer sam iz svojih iskustava načinila tu odluku, a i nemam običaj da žalim za svojim životom, jer u njemu uživam. Verovatno je i deo odluke bila i moja dečja interpretacija da mi je mama nekad fizički falila, jer je mnogo radila, pa sam nesvesno ili svesno želela da nema te opcije u životu moje dece. Da budemo jasni - u isto vreme mi je i nedostajala nekad, a i bila sam i uvek ću biti ponosna na nju. Sad iz ove pozicije majke i odrasle ćerke shvatam da je balans posla i porodičnog života vrlo zahtevan zadatak, koji je ona radila najbolje što je umela i hvala joj na tome.

Maja je ispričala kako je izgledalo njeno detinjstvo uz majku koja je stalno bila izložena javnosti.

- Mama je bila uveliko uspešna i poznata kad sam se ja rodila i to je valjda meni bilo normalno. Posle, kad se malo odraste, pa počnemo da uviđamo više svoju okolinu, postanemo tinejdžerski orijentisani ka svemu što je spolja i da se sa tim uporedujemo, možda je i bilo trenutaka da sam priželjkivala da to bude drugačije. Sada to posmatram kao tinejdžerska nezadovoljstva - da mi kosa bude kovrdžava kad je ravna, da bih one druge patike, jer ove moje mislim da nisu in... Sa zdrave i odrasle distance, ništa ne bih menjala.

maja je otkrila i kakva je Snežana kao majka i baka.

1/8 Vidi galeriju Snežana Đurišić Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Zvezde Granda

- Posvećena, velikodušna, puna ljubavi i prisutna, to su reči koje mi prve padaju na pamet. Svesna toga koliko radi, trudi se da svaki trenutak koji provodimo zajedno iskoristi maksimalno. Ne bih se kladila da bi ljudi, kada bi je i privatno poznavali, primetili neku veliku razliku, jer se i iz odnosa prema takmičarima u "Zvezdama Granda" vidi da identitet majke i identitet profesionalca u svom poslu, što mama svakako jeste, postoje jedan pored drugog u njenoj ličnosti i deluje da dobro sarađuju.