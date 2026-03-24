- Tremu nemam, jedva čekam da izađem na binu. Svi su tu, hvala Bogu, osim onih koji su morali da ostanu u Americi. Ćerka je došla ali unuci nisu jer im traje škola. Ćerka će večeras pevati sa mnom. Ona neće da se ovim bavi, ali kada joj to zatražimo ona voli da peva. Ona je na mene. I sin odlično peva, on će ja mislim sutra da dođe. Pevaju lepo, ali niko nije hteo da se bavi ovim poslom i s jedne strane mi je žao zbog toga, a sa druge i nije. Žao mi je jer su talentovani, čućete večeras. I Tanja Savić je večeras moja gošća, oduševila se kada sam je pozvala, ali i ja sam bila njen gost u Kraljevu. Tu je i Keba, on mi je poklonio ručni ventilator, da se hladim na bini ili na snimanjima kada mi je toplo