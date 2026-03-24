"KEBA MI JE POKLONIO VENTILATOR, ĆERKA ĆE VEČERAS PEVATI SA MNOM" Snežana Đurišić pred koncert ne krije uzbuđenje: Otkrila zašto unuke nisu tu
Snežana Đurišić večeras će održati prvi od dva zakazana koncerta u MTS Dvorani u Beogradu. Osim verne publike, na koncert je došao i deo pevačicine porodice, majka i sestra, kao i njen partner Vanja Milošević, a ubrzo je pristiglo i mnogo kolega i saradnika Snežane Đurišić.
Pevačica je pre samog izlaska na binu, razgovarala sa novinarima, a njeno glamurozno izdanje oduševilo je sve. Crna duga haljina sa zlatnim detaljem, bio je njen izbor za prvi od dva koncerata koja ima u Beogradu
- Tremu nemam, jedva čekam da izađem na binu. Svi su tu, hvala Bogu, osim onih koji su morali da ostanu u Americi. Ćerka je došla ali unuci nisu jer im traje škola. Ćerka će večeras pevati sa mnom. Ona neće da se ovim bavi, ali kada joj to zatražimo ona voli da peva. Ona je na mene. I sin odlično peva, on će ja mislim sutra da dođe. Pevaju lepo, ali niko nije hteo da se bavi ovim poslom i s jedne strane mi je žao zbog toga, a sa druge i nije. Žao mi je jer su talentovani, čućete večeras. I Tanja Savić je večeras moja gošća, oduševila se kada sam je pozvala, ali i ja sam bila njen gost u Kraljevu. Tu je i Keba, on mi je poklonio ručni ventilator, da se hladim na bini ili na snimanjima kada mi je toplo
Pevačica je otkrila i koga je od kolega zvala na koncert
- Ja sam lično sve svoje kolege pozvala. Ko je mogao došao je. Tu su i večeras kolege, biće i sutra. Ushićena sam i ponosna, to je rezultat višedecenijskog rada. Svi su tu, šta više očekivati - rekla je Snežana, a o čemu je još govorila poslušajte u videu ispod
