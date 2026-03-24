Snežana Đurišić, večeras u Beogradu održava svoj prvi, od dva zakazana koncerta za 24. i 25. mart 2026 godine. Pevačica je pred sam početak koncerta razgovarala sa novinarima, a onda je izašla na scenu. Sa njom je sve vreme bio i njen partner Vanja Milošević koji ju je ispratio do bine. Kada se Vanja smestio na svoje mesto, a Snežana započela koncert nepoznati muškarac izašao je na binu i pevačici udelio buket cveća.

Snežana mu se ljubazno zahvalila, a nakon što je on otišao ona je nastavila sa svojim repertoarom sačinjenom od velikih hitova.

Snežana je započela koncert pesmom "Niko me nije voleo kao ti", a nakon toga obratila se publici

- Ne mogu da vas zagrlim ovako, ali mogu pesama. Molim vas da mi večeras pomognete da ovo večeras bude žurka koju ćemo pamtiti - poručila je Đurišićeva, a onda je publika sa njom uglas pevala omiljene pesme Đurićićeve.

Ćerka će zapevati s njom, Tanja Savić specijalni gost

Pevačica je pre samog izlaska na binu, razgovarala sa novinarima, a njeno glamurozno izdanje oduševilo je sve. Crna duga haljina sa zlatnim detaljem, bio je njen izbor za prvi od dva koncerata koja ima u Beogradu

- Tremu nemam, jedva čekam da izađem na binu. Svi su tu, hvala Bogu, osim onih koji su morali da ostanu u Americi. Ćerka je došla ali unuci nisu jer im traje škola. Ćerka će večeras pevati sa mnom. Ona neće da se ovim bavi, ali kada joj to zatražimo ona voli da peva. Ona je na mene. I sin odlično peva, on će ja mislim sutra da dođe. Pevaju lepo, ali niko nije hteo da se bavi ovim poslom i s jedne strane mi je žao zbog toga, a sa druge i nije. Žao mi je jer su talentovani, čućete večeras. I Tanja Savić je večeras moja gošća, oduševila se kada sam je pozvala, ali i ja sam bila njen gost u Kraljevu. Tu je i Keba, on mi je poklonio ručni ventilator, da se hladim na bini ili na snimanjima kada mi je toplo

Pevačica je otkrila i koga je od kolega zvala na koncert

- Ja sam lično sve svoje kolege pozvala. Ko je mogao došao je. Tu su i večeras kolege, biće i sutra. Ushićena sam i ponosna, to je rezultat višedecenijskog rada. Svi su tu, šta više očekivati - rekla je Snežana