Pevačica Ana Sević progovorila je o bivšem suprugu Darku Laziću, čiji je brat Dragan Lazić nedavno tragično preminuo.

Porodicu Lazić pogodila je teška tragedija - Dragan je stradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kada je, vozeći motor, naleteo na automobil marke Citroen koji mu je presekao put.

Ana Sević, koju smo zatekli na koncertu Snežane Đurišić u MTS Dvorani, iskreno je govorila o tome da li postoji uteha za Darka.

Ana Sevic pobegla od novinara, pa otkrila sta je razlog

- Reči utehe definitivno ne postoje, jer nije izmišljeno ništa što u takvim situacijama može pomoći. Mi, kao njegovi prijatelji, tu smo za njega kao velika podrška. Moj suprug, Lorena i sva moja deca saosećamo sa njim. Toliko mi je teška cela situacija, i neka Bog da snage svima da prebrode i nauče da žive sa tim. Ne daj Bože nikome - rekla je Ana za Kurir i ostale medijske ekipe, a potom je otkrila zbog čega je pobegla od medija na snimanju "Zvezda Granda"

- Mislim da je to pitanje potpuno bezveze. Imamo divnu saradnju. Posle najtragičnijeg dešavanja ne želim sa vama. Ne znam ni koje je pitanje prikladno u tom trenutku - istakla je Ana.

Velika tragedija

Podsetimo, Dragan Lazić, brat pevača Darka Lazića, nastradao je u saobraćajnoj nesreći 11. marta, a bol zbog gubitka ne jenjava. Darko je na društvenim mrežama podelio emotivnu uspomenu sa bratom, pokazujući kako su zajedno provodili vreme.

Njih dvojica bili su izuzetno bliski, a ljubav prema zajedničkim aktivnostima poput pecanja, vožnje motora i boksa dodatno je jačala njihov odnos.

Pevač je objavio snimak jednog njihovog treninga, uz potresne reči koje su dirnule mnoge:- Niko neće nikada moći da zameni tvoje mesto. Sa tobom je uvek bio smeh, bato… Mnogo mi fali svaki ovaj trenutak i svaka tvoja šala, rođeni.