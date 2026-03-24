Beograd večeras diše u ritmu najlepših narodnih melodija, a za to je zaslužna Snežana Đurišić, koja je održava koncert pred prepunom salom i još jednom pokazala zašto decenijama važi za jednu od najcenjenijih pevačica na domaćoj sceni. Emocije, hitovi i vrhunska interpretacija obeležili su veče koje će publika dugo pamtiti.

Osim verne publike, koja je od prvog do poslednjeg takta pevala zajedno sa Snežanom, koncert su svojim prisustvom uveličale i brojne poznate ličnosti. U prvim redovima mogli su se videti Snežanini prijatelji i kolege, koji nisu krili oduševljenje atmosferom i energijom koju je pevačica donela na scenu.

Među zvanicama našla se i Goca Lazarević, koja je bila vidno raspoložena, kao i Dragan Kojić Keba, koji je svojoj koleginici doneo i pokon. Na koncert je stigao i Goran Šljivić sa suprugom, dok su posebnu pažnju privukli i mlađi predstavnici scene poput Princa od Vranje.

Veče nisu propustile ni dame sa stilom – Branka Sovrlić koja je za ovu priliku odabrala crvenu haljinu, koju je uparila sa istom bojom cipela i torbe, a crvenu nijansu razbila je belom bundom. Ana Sević, koja je došla u pratnji majke, uživale su u bezvremenskim hitovima. Među gostima bio je i pevač Milan Mitrović, koji je vidno raspoložen pratio koncert i podržao Snežanu.

Posebnu toplinu večeri dala je činjenica da su u publici bili i članovi Snežanine porodice, kao i njen partner, što je dodatno doprinelo emotivnoj atmosferi. Pevačica je u nekoliko navrata uputila reči zahvalnosti svima koji su je podržavali tokom karijere, ali i večeras bili deo ovog posebnog trenutka.

Snežana Đurišić je još jednom dokazala da prava muzika nema rok trajanja, a Beograd joj je uzvratio gromoglasnim aplauzima i ovacijama koje su trajale dugo nakon poslednje pesme. Ovo nije bio samo koncert – bila je to noć ispunjena emocijama, uspomenama i istinskom ljubavlju prema muzici.

Dobila cveće od nepoznatog muškarca

Snežana Đurišić, večeras u Beogradu održava svoj prvi, od dva zakazana koncerta za 24. i 25. mart 2026 godine. Pevačica je pred sam početak koncerta razgovarala sa novinarima, a onda je izašla na scenu. Sa njom je sve vreme bio i njen partner Vanja Milošević koji ju je ispratio do bine. Kada se Vanja smestio na svoje mesto, a Snežana započela koncert nepoznati muškarac izašao je na binu i pevačici udelio buket cveća.

Snežana mu se ljubazno zahvalila, a nakon što je on otišao ona je nastavila sa svojim repertoarom sačinjenom od velikih hitova.

