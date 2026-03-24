Bivši rijaliti učesnik Nenad Marinković Gastoz nakon što je iz prethodne sezone rijaliti programa “Elita“ izašao kao pobednik, povukao se iz javnosti i publika nema priliku često da ga vidi pred kamerama.

Reper je posle dužeg vremena otvoreno pričao o muzičkoj karijeri, bivšoj devojci Anđeli Đuričić, ali i o novoj ljubavi.

O muzici

Nenad Marinković Gastoz igra igru sa Anđelom

Reper je najpre otkrio da li se u društvu kolega muzičara, oseća prvenstveno kao pevač ili ipak neko drugo zanimanje prevagne, na šta je on u svom maniru odgovorio.

- Osećam se jako dobro kada ljudi pored mene imaju isti cilj, a to je da nekome pomognemo. Da li se osećao kao pevač ili kao vajar isto mi je, srećan sam kada su oni tu, klub je pun i nekome smo pomogli, a za sve ostalo me boli d*** - iskren je bio on, ali otkrio da radi na novim pesmama.

- Što se tiče muzike radim na šljivovici, šalim se. Radim na novoj pesmi i jako sam neozbiljan po tom pitanju.

O misterioznoj plavuši

Kao bomba među njegovim fanovima koje je stekao tokom učešća u prethodnoj sezoni rijalitija, odjeknula je vest da je nakon Anđele Đuričić pronašao novu ljubav, a on sada prvi put otkriva istinu o misterioznoj plavuši, za koju kako kaže ni ne postoji.

Večeras u Beogradskoj areni, Vlado Georgiev održava prvi od dva solistička koncert. Među mnogima koji će večeras uživati u najvećim hitovima poznatog pevača je i pobednik Elite 8 Nenad Marinković Gastoz koji se večeras pojavio u društvu svog prijatelja repera Tozle

- Hteo sam da izmagarčim ljude koji su još uvek u rijalitiju i da na neki kulturan način ih izvređam, jer smaraju ljude sa kim se god slikam. Svaka devojka koja se nađe na mojim fotografijama, oni odmah atakuju ženska tela i odmah su neke moje devojke ili da se ne izražavam. Samo sam želeo da uradim to što sam uradio i odradio te fotografije preko veštačke inteligencije i izbacivao sve to i odmah je krenula lavina komentara svih tih ljudi koji smaraju moje drugarice, pa i drugare i onda sam objasnio mojim prijateljima ko su ljudi koji ke****. To su obični mediokriteti i parabole i to je to – otkrio je Nenad i istakao koliko ga ove stvari živciraju.

- Krivo mi je jer mi neko malo po malo kaže zapratilo me je šesto tvojih baba i j*** mi sve po spisku. Svi misle da su to moji fanovi, ali to su antifanatici, jer ljudi koji mene prate su normalci, a ovo ostalo da ne psujem. Mene niko ne može da pomeri, ali kada diraš nešto moje to me nervira. Ne mogu oni da j*** koliko ja mogu da trpim, to je prva stvar, a druga je da neću da dozvolim da mi neko dira drugare i prijatelje. Sad će Mahrina da bude neka moja devojka, to je jako ružno i to su debili, mediokriteti i smejurija. Nije svako to doživeo da bi mogao da razume i onda svaki put treba da pričam nekome “nije sunce izvini, to su mentoli, zaleđeni ljudi u glavi i promaja im je na minus deset, nemoj da se cimaš“. Nisam ničiji psihijatar.

Vremena za novu devojku nema.

- Devojke nema, kakve ribe… Svaka dva dana pojavi se neka nova, pa šta sam ja? Nemam toliko energije, kada bi bilo istina sve to, ja bih bio mršav. Što se tiče prethodne veze, ako misliš na Anđelu, da na taj odnos sam stavio tačku i to se nažalost završilo, šta da radim – iskren je bio on.

"Goga Gačić i ka nismo bili u šemi"

Nakon što se saznalo da je Marko Gačić svoju i dalje zakonitu suprugu Gogu prevario, na društvenim mrežama počele su da se pojavljuju njene zajedničke slike sa Nenadom, ali i ponovno povezivanje, na šta je Gastoz žestoko reagovao.

MArko Gačić u nezgodnoj situaciji

- Video sam šta se Gogi desilo, ali kakve veze ja imam sa tim? Nismo Goga i ja bili u šemi, to je bilo nešto drugo i glupo je da pričamo da je to bila šema. Što se tiče mog pominjanja, kada bi pričali o svakoj mojoj bivšoj devojci svaki portal bi bio moj i dobijao bih svaki dan dvadeset članaka dnevno. Od sad devojke isključivo samo preko veštačke inteligencije – kroz osmeh priča on.

kurir.rs/blic