O ulasku Stanije Dobrojević u Elitu 9 naširoko se pričalo i pisalo. Sada se starleta oglasila iz kancelarije Željka Mitrovića, vlasnika Pink televizije, i otkrila da je potpisala ugovor za rijaliti.

Naime, Stanija je prvobitno objavila sliku sa Milicom Mitrović gde je sve do danas držala u neizvesnosti vezano za njen ulazak u Elitu 9. Sada je objavila snimak na kom vidimo kako sa Željkom potpisuje ugovor, a u okviru objave je kratko poručila:

Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

„Oni su želeli priču, ja donosim trenutak.”

O ulasku u Elitu 9

Stanija je nedavno govorila o ulasku u rijaliti.

- Mi smo u pregovorima, ako se lepo dogovorimo biće interesantno. To traje duže, u septembru sam rekla ne. Sad sam rekla da. Ovu priču sam napravila ja, vreme je da stavim tačku na to. Definitivno novac nije cilj mog ulaska, to nikada. Nikad u rijaliti nisam ulazila zbog toga. Ovo sada imam svoj motiv, novac dolazi. Sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija, ali ulazim na kratko. I da ostanem do kraja, opet je kratko. Nikoga ja tamo neću rušiti, to će ko zna koliko još da traje.

O susretu sa Asminom

- Ni sa kim se neću pozdraviti, ulazim za sebe, svi će se pokazati tamo. Što se Maje tiče, ona mi nije bila drugarica. Pokazala je ko je i šta je i gde joj je mesto. Bar da ju je Asmin osvojio, ali nije. Možda me žacne sujeta, ali sam ja nastavila dalje. Ceo naš odnos je bio kompleksan od samog starta. Ja sam samo želela da se posveti meni, ali to je sada završena priča. Ja ne znam da li on ume da voli. Izgleda kao da je on mene precrtao, videćemo - rekla je ona za Blic, pa nastavila:

- Mnogo ja mogu da trpim, jako teško presečem, imam veliku granicu, ali takva sam. Kad precrtam to je kraj. Verenički prsten sam zadržala, lep je i jako skup. Nisam ga puno nosila, više volim da ga gledam.