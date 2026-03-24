Maja i ako ne voli eksponiranje u medijima, dala je sada izjavu i progovorila o svom pevanju, majci, kao i o bratu Marku, koji je nedavno prošao kroz težak period.

Sin Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović, doživeo je pre nekoliko nedelja jezivo mučenje u jednom stanu na Vračaru. Ona je otkrila kako se on sada oseća.

- Marko je dobro. Nadam se da se sve sleglo i da će doći sutra.

Maja i Marko su nasledila muzički talenat.

- Moj tata je bio muzičar, sa tatine strane su braća bili muzičari, a sa mamine strane, i baba i deda, takođe i tetka koja je završila muzičku školu, flautu i solo pevanje, tako da je bio neminovno da svi nasledimo talenat za pevanje - objasnila je ona, pa dodala:

- Ja neću snimati duet sa mamom. Dovoljno sam ja matora za to.

Maja je otkrila zašto se ne bavi pevanjem.

- Ja u maju punim 48 godina, nema šanse da počnem da se bavim pevanjem. Mogla sam milion puta, ali nije mi krivo. Više sam imala želju da provodim vreme sa svojom porodicom, što ona (Snežana) nije mogla, i uvek nam je falila mama, a ja to nisam želala da uradim svojoj deci, tako sam se maksimalno posvetila njima i ne kajem se - rekla je Maja za Telegraf.

Na kraju, Snežanina ćerka je otkrila kako je porodica prihvatila Snežaninog partnera, ginekologa Vanju Miloševića.

- Svi ga vole. On mene zaista voli, znam da je aplaudirao iz srca. Rekla sam mu da ide dole i navija - rekla je skroz smeh Maja.

Sa mamom na velikoj sceni

Ovo veče je posebnije od ostalih jer je pevačicina ćerka Maja po prvi put zapevala na velikoj bini sa svojom majkom.

Maja i Snežana su za zajednički nastup odabrale pesmu Ane Bekute i Dragana Kojića Kebe "Treba vremena", a publika je bila oduševljena raskošnim glasom naslednice jedne od najboljih pevačica na našim prostorima.

Ono što su mnogi primetili je koliko ćerka Maja liči na svoju majku. Nakon što su zajedno izvele pomenutu numeru, publika ih je pozdravila gromoglasnim aplauzom.

Podsetimo, Maja živi u Americi ali uvek kada su posebni trenuci u životu njene majke kao što su i koncerti, Maja ne propušta priliku da pevačici bude velika podrška

