Slušaj vest

Folker Darko Lazić ne može da se oporavi od gubitka brata koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 11. marta. Dragan i on su bili jako bliski, a sada pevač podelio uspomenu na njega.

Dragan nije voleo da se javno eksponira, a Darko i on imali su dosta sličnih interesovanja poput vožnje motora, muzike, boksa, ali i pecanja.

1/6 Vidi galeriju Folker Darko Lazić ne može da se oporavi od gubitka brata koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 11. marta Foto: Printscreen, Prinscreen/Instagram

Sada je Darko evocirao uspomene i gledao stare fotografije koje je Dragan objavljivao na svom Instagramu. Na jednoj su braća uživala u restoranu, dok su na narednoj pozirali pored reke.

Obojica su bili bez majice, okrenuti leđima, dok su pored njih bili štapovi za pecanje.

"Stari alasi", glasio je jedan od komentara.

"Mnogi mi fališ, rođeni!"

1/6 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir

Pevač je objavio snimak jednog njihovog treninga, uz potresne reči koje su dirnule mnoge:- Niko neće nikada moći da zameni tvoje mesto. Sa tobom je uvek bio smeh, bato… Mnogo mi fali svaki ovaj trenutak i svaka tvoja šala, rođeni.