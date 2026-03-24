"STOPALO MI JE PORASLO ZA DVA BROJA" Seka Aleksić šokirala priznanjem, evo koj sad broj nosi
Seka Aleksić moraće da se reši velikog broja svojih cipela, jer joj je kako ona kaže poraslo stopalo i to za dva broja. Pevačica je u razgovoru sa novinarima otkrila i da će cipele prodati, a da će novac koji prikupi dati u humanitarne svrhe.
– Skupljam cipele koje ću prodati u humanitarne svrhe. Ja u pola mojih cipela ne mogu da uđem, meni je noga porasla! Ne znam kako sam kupovala 37, sad nosim 39 – iskrena je bila pevačica.
Iako je poznato da je široke ruke, Seka je istakla da ovog puta obuću neće deliti bliskim ljudima.
– Cipele koje ne nosim ne dajem nikome na poklon, ko hoće da kupi – izvolite. Dosta se ljudi javilo ko hoće da kupi, videćemo šta će da bude. Ja sam do sada sve poklanjala, prijateljicama, komšinicama, drugaricama, mojoj dadilji i dan danas – objasnila je ona i istakla da je ranije volela da nosi bunde od pravnog krzna, te je morala da ih čuva u frižideru, zbog materijala:
– Držala sam bunde u frižideru dok sam nosila pravo krzno! Već godinama ne nosim bunde, samo veštačko krzno, a te bunde sam sve poklonila. Neko mi je ranije rekao kad opada krzno da se stave bunde u zamrzivač, ja sam to uradila tada – priznala je pevačica kroz smeh.
Seka o starim hitovima
Seka se dotakla i svojih starih hitova, ali i braka sa Veljkom Piljikićem. Na pitanje da li danas peva svoje stare, provokativnije tekstove, imala je spreman i duhovit odgovor.
– Šta ima loše u mojim starim pesmama? Što da ne pevam: ‘Dok mi u trenutku žara tvoja burma kožu para?’ Veljko nosi burmu, para li me para – kazala je ona
