Seka Aleksić moraće da se reši velikog broja svojih cipela, jer joj je kako ona kaže poraslo stopalo i to za dva broja. Pevačica je u razgovoru sa novinarima otkrila i da će cipele prodati, a da će novac koji prikupi dati u humanitarne svrhe.

– Skupljam cipele koje ću prodati u humanitarne svrhe. Ja u pola mojih cipela ne mogu da uđem, meni je noga porasla! Ne znam kako sam kupovala 37, sad nosim 39 – iskrena je bila pevačica.

Iako je poznato da je široke ruke, Seka je istakla da ovog puta obuću neće deliti bliskim ljudima.

– Cipele koje ne nosim ne dajem nikome na poklon, ko hoće da kupi – izvolite. Dosta se ljudi javilo ko hoće da kupi, videćemo šta će da bude. Ja sam do sada sve poklanjala, prijateljicama, komšinicama, drugaricama, mojoj dadilji i dan danas – objasnila je ona i istakla da je ranije volela da nosi bunde od pravnog krzna, te je morala da ih čuva u frižideru, zbog materijala:

– Držala sam bunde u frižideru dok sam nosila pravo krzno! Već godinama ne nosim bunde, samo veštačko krzno, a te bunde sam sve poklonila. Neko mi je ranije rekao kad opada krzno da se stave bunde u zamrzivač, ja sam to uradila tada – priznala je pevačica kroz smeh.

Seka o starim hitovima

Seka se dotakla i svojih starih hitova, ali i braka sa Veljkom Piljikićem. Na pitanje da li danas peva svoje stare, provokativnije tekstove, imala je spreman i duhovit odgovor.

– Šta ima loše u mojim starim pesmama? Što da ne pevam: ‘Dok mi u trenutku žara tvoja burma kožu para?’ Veljko nosi burmu, para li me para – kazala je ona

