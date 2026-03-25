Stanija Dobrojević saopštila je da je potpisala ugovor za učešće u rijalitiju „Elita 9“, gde će se naći i njen bivši partner Asmin Durdžić. O njenoj porodici se već godinama govori u javnosti, a sada je otkrila da njena majka Slavica nije saglasna sa njenom odlukom da se ponovo upusti u ovaj format. Gledaoci su i ranije imali priliku da upoznaju njenog brata Sanija, koji se bavi veterinom.

Sani se u međuvremenu oglasio na društvenim mrežama, gde je pokazai kako provodi prolećni dan u Novom Sadu. Na snimku se vidi kako nosi stolicu i kafu, ne skidajući osmeh.

Vratila se iz Amerike

Stanija je nedavno doputovala iz Sjedinjenih Američkih Država u Srbiju, a u ovom periodu najveću podršku pruža joj majka. Njih dve su zajedno pozirale u njenom domu, okružene hranom i pićem, zagrljene i vidno raspoložene. Uz fotografiju, Stanija je kratko napisala: „Mama“, uz simbol srca.

Brat Sani ne podnosi rijaliti

Podestimjo, Dobrojevićeva je u emisiji "1na1", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, govorila o porodici i priznala kakve reakcije i razgovore je vodila sa majkom i bratom zbog svojih poslovnih izbora.

- Oni su apsolutno protiv toga. I dan danas moja majka i brat su protiv rijalitija, pevanja, fotografija. Nikada nisu to podržavali, pa ni dan danas. Mama je pustila, nikad mi nije branila, ali da se slaže - ne. Kada sam išla u rijaliti, ne smem da kažem šta mi je brat pisao. "Ako su oni "to", onda si i ti "to" jer si s njima. Hoćeš da ti ja dam koliko treba para da ne ideš", bilo je i tih momenata... Ja ga poljubim, kažem "Volim te puno" i odem.

