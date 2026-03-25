Slušaj vest

Transrodna pevačica Elektra Elit (48) je pre dva meseca puštena je iz pritvora, a sad je Instagram nalogu objavila je snimak ispred pritvora, gde je provela sedam meseci.

- Ovde sam provela sedam meseci i četiri dana. Možete da vidite gde sam bila, sa desne strane su rešetke, tu negde iza rešetaka bila je Elektra Elit - rekla je ona na snimku.

- Hvala svima na pismima, poklonima i rečima. Hvala mojim najmilijima, mojoj deci i majci moje dece. Hvala mojoj Hani, hvala Laisi i Junioru. Hvala Luki i Fehimu. Hvala Sarajevu i miloj mojoj "B" i "H". Hvala drugarima iz sedme sile. Najviše hvala mojoj ćerki Divi, mome najvećem heroju. Voli vaš vaša Elektra Elit - napisala je Elektra.

1/4 Vidi galeriju Elektra Elit Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

Zbog čega je bila u pritvoru?

Elektra je uhapšena kada su specijalne jedinice upale u njen stan i privele je. Ovo nije prvi Elektrin susret sa švajcarskim pravosudnim organima. Još 2022. godine privedena je tokom racije u svom salonu u čuvenoj Langštrase ulici u Cirihu.

Tada su sa njom uhapšene još tri žene i dva muškarca, a sumnjalo se na razne nelegalne aktivnosti, uprkos činjenici da je prostitucija u Švajcarskoj legalna.

Udala se po izlasku iz pritvora?

Podsetimo, Elektra Elit je pre pet dana izgovorila sudbonosno "da" izabraniku na intimnoj ceremoniji održanoj u Sarajevu.

Posebnu simboliku ovom važnom životnom trenutku dala je činjenica da je venčanje upriličeno na Bajram. Upravo takav početak poželela je i Elektra, koja nije krila emocije tokom ceremonije.

1/6 Vidi galeriju Uhapšena Elektra Elit Foto: RONNY WUNDERLICH, Igor Živković

- Tačno je, udala sam se danas u Sarajevu. Bio je to poseban dan. Krila sam svog dragog sve do sada, a sada je vreme da ga svi vidite. Sve smo obeležili u krugu najbližih, a veliko slavlje tek sledi, nakon što se završi moj slučaj u Švajcarskoj - oko suđenja i svega što se dogodilo. Znate i sami, o tome ne smem da pričam dok proces ne bude završen - izjavila je Elektra za Telegraf i dodala:

- Naravno, bila su i moja deca - bez njih ovo ne bi moglo da prođe. Ponosni su na mene, a naravno, i njima je drag moj suprug.

Cenovnik

Transrodna pevačica Elektra Elit priznala je da se u Švajcarskoj bavi prostitucijom, a nedavno su mediji objavili de njenog cenovnika. Elektra Elit se godinama bavi prostitucijom koja je u Švajcarskoj legalna, a nikada nije krila da dobro zarađuje od toga.

Ovo su samo neke stavke koje postoje na njenom cenovniku:

Telefonski razgovor – 30 minuta – od 1.560 evra

Video poziv – 10 minuta – od 1.560 evra

Video poziv – 30 minuta – od 3.120 evra

Noć sa Electra Elite – vreme po dogovoru – od 26.000 evra